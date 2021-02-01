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【防疫抗疫基金】人力資源管理學會推創造職位計劃　資助僱主每月最多1萬元開設新職位

社會 17:13 2021/02/01

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人力資源管理學會推出計劃，就每個新職位資助每名僱主每月最多1萬元，名額500個職位。（梁偉榮攝）

香港人力資源管理學會宣布，推出「HKIHRM Job Creation Scheme」計劃，資助僱主就每個開設新職位每月最多1萬元，以創造500個職位，申請期由即日起至2021年6月30日，以先到先得形式接受學會會員申請。

學會表示，計劃是政府「防疫抗疫基金」創造職位計劃下的其中一項資助計劃，由「學會」與公務員事務局合作，在疫情期間創造500個不同技能的有時限職位。

計劃下的新職位可涵蓋不同職能，須於2020年9月1日或之後開設。合資格僱主可就每個合資格的新職位申請每月10,000元或相當於實際工資50%的薪金資助 ，以較低金額為準。資助為期最長12個月，至2022年3月31日止 (以較早者為準)。

學會提醒，僱主在提交申請時，必須是學會會員，持有有效的商業登記證或經營證明並正在營運；合資格僱員必須為本港居民，已完成由香港或海外大專院校所提供的文憑或以上課程。計劃由即日起至2021年6月30日接受申請，如500個職位名額已滿，或撥款已用罄，申請期將提前結束。申請表格及相關文件可於學會就計劃而設的專題網頁下載。

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記者：徐紹軒

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