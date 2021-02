配方奶粉成份點樣揀？　首要任務：守護寶寶腸道健康

世界衛生組織建議以純母乳餵哺嬰兒至六個月大,即使引入固體食物後,也應以母乳輔助餵養至兩歲以上,因為母乳成份對初生嬰兒的成長與抵抗力發展非常重要,其中一些活性成份更有助支持嬰兒腸道健康與免疫力,減少藥物治療,更天然健康地成長。

不可或缺的活性成份

母乳當中含有多元的活性親和成份,而醫學辭典對於「活性」的定義,包括能夠在活體組織內作出影響、引起反應、或觸發反應的物質¹。母乳中存在多種活性成分,包括母乳低聚糖(HMO)及免疫球蛋白等等²。母乳低聚糖(HMO)²及乳源低聚糖(MOS),對寶寶成長尤其有益,有助提升免疫力,減低寶寶受病菌侵害。

HMO母乳低聚糖是母乳第三大主要固體成分,在提升寶寶消化吸收和建構免疫力上佔著重要角色。母乳中的HMO多達200多種,2’-FL是含量最高的一種,另一LNnT則為含量頭十之一。臨床實證及硏究顯示,飲用含2種HMO(2'-FL與LNnt)和MOS配方的寶寶,可以幫助寶寶身體調節更接近哺乳嬰兒的腸道菌群。

寶寶腸道保衛軍

原來經臨床研究發現,以上2種HMO及MOS有助支持腸道健康,支援免疫力。

要知道,腸道是人體最大的免疫器官,居住其中的菌群與人體健康有著密不可分的關係。嬰兒的腸道菌群並未發展成熟,需依賴從母體身上汲取抗體作保護,在這段關鍵的成長時段發展出免疫力。HMO與MOS正正從腸道入手,從三方面保護寶寶健康成長。

調節腸道菌群

隨著醫學知識普及,我們都知道增加腸道菌群中的益菌,是保持腸道健康的重要方法。2種HMO及MOS的活性效用,即有助調節嬰兒腸道菌群³,⁴,減少病原體,增加腸道益菌⁵,更接近哺乳嬰兒的腸道狀態。

腸道天然屏障

MOS有助支持健康腸道的天然防衛屏障⁶,阻隔病原體入侵身體⁷,減少嬰兒染病機會。

發展免疫力

活性抗體(slgA)能於腸道中發揮重要的免疫功能⁸,研究發現,飲用MOS配方的嬰兒,其糞便樣本中的slgA含量,較沒有飲用MOS配方奶粉嬰兒多兩倍²,⁶,足見這種革命性活性成份的重要性,讓腸道及身體得到更好保護。



降低感染機會及服藥需要

臨床實證及研究顯示飲用MOS配方3及2種HMO(2'-FL及LNnT)配方⁹的嬰兒,首4個月中,較少需要使用退燒藥,12個月出現下呼吸道感染和支氣管炎的機會亦有所降低,亦較少機會使用抗生素。病毒減少不止更健康,亦能減少汲取藥物的需要,降低醫療開支; 同時不用擔心子女因服藥產生各種副作用的機會,父母更安心,讓寶寶在更天然、健康的環境中成長。

