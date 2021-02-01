【新冠肺炎】公立醫院再多1名病人死亡　現有766人留醫當中28人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，現在有766名病人留醫，當中28人情況危殆。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（1日）新增34宗確診個案，當中有5宗輸入個案及29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，其餘21宗與早前個案有關，其中2宗屬綠楊新邨R座04單位個案，累計共10,487宗病例；另有20多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者，交代最新疫情。

何婉霞表示，截至早上9時，醫管局在過去24小時錄得47宗呈報個案；過去24小時再多1名病人離世（個案編號：8547），至今共有177名病人在公立醫院離世。

而過去24小時有51名病人出院，至今共有9474人康復；現在有766名病人在22間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中28人危殆、40人嚴重、698人情況穩定。

現時醫管局正在使用1231張隔離病床，佔用率63%；而負壓病房則有672間正在使用，使用率72%。

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記者：洪芷晴