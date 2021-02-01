【決戰濕疹】誘發濕疹的5大賀年食品陷阱 中醫： 年糕風險高過蘿蔔糕
誘發小兒濕疹與脾胃虛弱，痰濕積聚有莫大關係，以下五種賀年食品，猶為容易引發小兒濕疹爆發，家長帶小朋友去拜年時要注意。
以5粒* 為最危險，要小心引發濕疹之食品。
1. 蘿蔔糕
高危指數：***
蘿蔔糕高危，原因是濕疹小孩容易對蝦、蟹敏感，而蘿蔔糕多會加入蝦米、蝦乾等製作，多吃或會引發小孩敏感。
此外，蘿蔔糕內的臘味，油份重，加上油煎，屬中醫所說的「肥甘厚膩」，會增加脾胃負擔，造成痰濕積聚，令濕疹惡化。
2. 年糕
高危指數：****
年糕由糯米製造而成，糯米黏濟難以消化，同樣會增加脾胃負擔，造成脾虛濕困，誘發濕疹。
3. 甜食︰糖蓮藕、朱古力
高危指數：**
中醫說「甘味入脾」，甜食滋膩礙胃，多吃更會影響小朋友進食正餐之胃口，影響到日常進食。不過，亦因為這類甜食都以一小塊一小塊包裝，家長較容易控制小朋友食量。小嚼可以，過量才會有負面影響。
4. 堅果︰花生、瓜子
高危指數：**
濕疹兒童脾腎較弱，較容易兼發花生或其他堅果類食物有敏感。花生可以導致過敏性休克，嚴重者會致命。
不過，亦有研究指出，花生敏感與濕疹爆發並沒有直接關係。家長應多留意濕疹小朋友是否有個別食物敏感狀況。
5. 油炸食物︰煎堆、角仔
高危指數：***
油炸食物既燥熱，亦生痰，痰濕礙胃，減弱脾胃運化功能，痰濕積聚則引發濕疹；燥熱上火易咽痛，亦是另一個會引致痰濕生的原因。
其實，不論食物好壞，任何食物都不應進食過量，過量會對身體有不良後果，中庸之道才是最重要。對於患有濕疹小朋友，又或是沒有濕疹、單純脾胃虛弱、食滯腹脹的小朋友，有個可以即時進行、簡單可靠的小兒推拿按穴方法——「揉板門」。
位置︰母指下側手掌肌肉，即「大魚際肌」中間凹陷位
手法︰按揉大魚際肌中間凹陷位，按揉至小朋友胃脹感減輕，若食滯情況嚴重，可稍稍增加力度。
祝願各位小朋友過年身體健康，快高長大，濕疹早日康復。
同場加映媽媽JOJO陪伴兒子走過11年對抗濕疹之路
撰文 : 胡凱淋醫師