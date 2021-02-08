【腦幹中風】腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆

▲ 腦幹中風死亡風險高患者或易忽略，詳細內容，密切留意HKET TV​​​​​​​晚上十時的《TOPick診症室》。。

社會福利署副署長林嘉泰上月被發現於灣仔社署辦事處昏迷，留醫11日後不治，死因不排除出現腦幹中風。腦幹中風是指患者供血給大腦的血管閉塞或撕裂，導致大腦中央神經系統細胞受損，影響腦幹功能，死亡率較一般中風高。腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問表示，腦幹主宰身體許多的機能，包括四肢活動、語言、吞嚥，甚至呼吸，所以即使只有輕微的中風，患者亦可能會有嚴重的病徵，因此腦幹中風較為棘手。

中風可區分為出血性和缺血性，前者代表血管受損導致流血的情況，俗稱爆血管，後者則是血管閉塞，引致大腦供血受影響，兩者都會與血管的健康狀態有關。

黃秉康指出，腦幹中風的患者事前不一定有先兆，往往中風時已陷入昏迷，因此醫生要與時間競賽，盡快為患者診治。不過部分患者入院時，可能血壓已不穩定、四肢癱瘓、腦幹基本上失去了功能，腦幹功能已經受到嚴重的破壞，可能任何醫學上的治療已患者不能起作用。

診治中風患者醫生往往只有數小時黃金時間，黃秉康表示，醫生接收患者後，透過電腦掃描即時為其分辨中風的類型，當屬於出血性時，醫生會想辦法穩定患者的血壓和腦壓，防止腦內血塊持續變大，導致腦壓上升的問題；若血塊剛好阻礙了腦水流通，形成了腦積水的問題，便需要考透過外科手術清除血塊。

而當患者屬於缺血性中風時，會考慮為患者注射溶血針，一般在患者出現病徵的4小時30分鐘內注射；若患者的病徵較明顯，可能大型的血管閉塞，便會考慮採取導管取栓術，在大腿主動脈中放置導管通血管，這是一項微創導管手術，容許的時間較寬容可到6小時、甚至24小時內作處理均可。不過黃秉康補充，任何醫療程序愈快愈好，確保患者的傷亡風險降至最低。

雖然中風患者事前不一定有先兆，不過仍要留心身體響起的警號，黃秉康指說話不流利、吞嚥不暢順、四肢無力、視力有重影，或者突然暈眩、天旋地轉，這些都是短時間腦幹功能受影響，病徵可能只是短時間出現，患者可能十數分鐘後便回復正常，但下一次便出現了嚴重且真正的中風情況，提醒市民不要掉以輕心。

如欲了解更多預防中風的方法，詳細內容，密切留意HKET TV晚上十時的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜