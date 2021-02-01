【集合吧！】C AllStar休團三年終合體　四子推新歌散播正能量

▲ C AllStar休團三年合體。

2021重新集合的C AllStar剛合體推出新歌《集合吧！地球保衛隊》，四位成員梁釗峰 （釗峰）、陳健安 （On仔）、SoulJase（何建曦） 及DJ King（吳崇銘） 難得再一起拍MV，心情十分興奮。

休團三年多的 C AllStar 去年曾想過藉成團10周年重組，但當時各自有工作要忙，所以現在是最好時機。釗峰說：「自2017年十月紅館演唱會後正式休團，至今三年有多，經歷過去一年，今日不知明日事的感覺尤為強烈，就像歌名一樣，現為信念再集合。」

On仔説：「大家單飛一段時間，休團結束代表我們開始做新歌。」

SoulJase説：「填詞人梁柏堅寫這歌，靈感來自達明一派1990年作品《十個救火的少年》，那些少年因為某些原因離開，如今因為某些原因又集合。今日大家都歸隊，組成地球保衛隊。」

釗峰指出今次MV合作班底很有親切感，導演就是曾為他拍過兩首歌《笑哈哈先生》、《佚名》MV的張傑邦，他說：「 MV入面我做一個斬柴佬，On仔演染布師，SoulJase演農夫，DJ King就演一個住在貨車的司機。」

MV 內四子收到隨身攜帶的「傳呼機」呼喚後集合，然後原來另有十位少年少女也一同被召喚，代表由舊帶新傳承下去，呼應著歌詞「長命火就長命救，人在志在人就夠」，人齊了集合一起行下去。

