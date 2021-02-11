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【消滯湯水】過年吃太油膩愛甜食致消化不良　小兒消積滯去濕氣湯水推介

兒童健康 10:48 2021/02/11

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

「馬蹄穀芽麥芽粟米湯」有健脾胃、消積滯及去濕氣等功效。

農曆新年美味糕點款式多，香口好吃，小朋友好易吃過多導致腸胃積滯問題，甚至出現口氣、肚脹及便秘的情況。而愛吃甜食的小朋友，也會體內濕氣積聚，令腸胃難以消化。湯水專家張佩芳（芳姐）分享一款消滯湯水，有助促進小朋友的腸蠕動，並有健脾消食、潤腸通便之效用。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水「馬蹄穀芽麥芽粟米湯」，有健脾胃、消積滯及去濕氣等功效，且對幼兒消化不良、腹瀉、便秘、小便黃和口氣大等都有幫助。

材料當中，馬蹄含有粗蛋白及澱粉等物質，能促進小朋友腸的蠕動，對幼兒食積及大便秘結有幫助；而無花果亦有健脾消食、潤腸通便及降血脂的功效。麥芽、穀芽則同樣具有消食化滯、健脾開胃的功效。

「馬蹄穀芽麥芽粟米湯」有健脾胃、消積滯及去濕氣等功效。（張佩芳網誌圖片）

【材料】
穀芽、麥芽 5錢
粟米 1支
馬蹄 6粒
無花果 3粒

【製法】
1. 將粟米去衣，連鬚洗淨切段。
2. 馬蹄去皮切片。
3. 把穀芽、麥芽浸洗。
4. 無花果切片。
5. 全部材料用5碗水煮1小時成2碗，即可供幼兒一天分服。

【養生食譜獲張佩芳授權】

同場加映︰營養師拆解小朋友長期飲用高糖飲品的影響

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責任編輯︰林綺玲
 

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