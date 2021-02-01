傳外資考慮將港剔出仲裁地區名單　鄭若驊：香港是不少國際機構首選環球所在地

▲ 律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

《金融時報》日前引消息指，不少企業因擔心中國政策會影響香港法治環境，正考慮將香港從法律合同中的仲裁地區名單中剔除，即代表合同不會使用本港法律及仲裁法院處理。律政司司長鄭若驊發表示網誌回應，指香港一直是提供國際法律和爭議解決服務的主要所在地，仲裁方面具領導地位。她認為，香港的優勢及在「一國兩制」下，加上大灣區發展等機遇，將有助進一步鞏固香港作為促成交易，以及爭議解決服務的國際法律樞紐，地位無可取替。

鄭若驊於網誌中表明，經過了2019年反修例的社會動盪，港區國安法為社會恢復秩序和穩定。香港已作好準備，充分利用「一國兩制」下的獨特地位，發揮在法律及爭議解決服務方面的優勢，以及把握國民經濟和社會發展第十四個五年規劃帶來的機遇。

她指，由於香港在「一國兩制」下有特別地位，故能夠與內地達成一些突破性及重要的安排，如2019年，已跟內地簽署《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》，強調香港的仲裁服務具靈活性，且裁決可在超過160個司法管轄區執行，更特別提到差不多所有仲裁裁決，均能在內地成功執行，而不少國際機構亦挑選香港，為其本國司法管轄區以外的首個環球所在地。

鄭若驊又指出，本港穩健的司法和法律制度，有助鞏固香港作為國際法律樞紐的實力。她強調，香港的司法獨立主要建基於《基本法》，法官享有任期和不受法律追究的保障、不設旋轉門制度，重要的是《基本法》保障法院不受任何干涉。所有法官必須按其司法誓言，以無懼無偏之精神，維護法制，主持正義。法官審理案件必須按證據和法律作出裁決，聆訊過程公開，判決書亦會陳述理由，公眾可隨時參閱。

她希望，社會各界能聯手加強對外進行推廣及解說工作，以澄清任何錯誤看法和誤解。

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責任編輯：李淇