【14孩媽媽】單親媽一次人工受孕誕8胞胎　「奇蹟BB」12年後成中學生近況曝光

▲ 美國一名媽媽經人工受孕誕下8胞胎，他們近日慶祝12歲生日。

媽媽照顧一兩個孩子已夠累了，更何況是8胞胎！美國一名媽媽育有6孩後，再經人工受孕誕下8胞胎，當年的8個「奇蹟BB」健康成長，近日慶祝12歲生日。媽媽感慨時日過得太快，也感謝孩子們豐富了她的生命。

曾拍裸照賺錢養家

綜合外媒報道，來自美國加州洛杉磯的45歲媽媽Nadya Suleman於2009年經人工受孕誕下8胞胎，此前她已經有6個孩子，加上8胞胎成為14孩之母。Nadya當時面對失業及離婚，卻仍然決定人工受孕，最終獨力照顧14個子女。為了賺錢養家，她曾為成人雜誌拍裸照、拍成人電影、跳脫衣舞等，並一度酗酒及吸毒。

▲ 8胞胎包括6男2女，在1月26日迎來12歲生日。（IG @nataliesuleman）

8胞胎12歲生日

後來Nadya決心為孩子改變，重回正常生活。1月26日，6男2女的8胞胎Noah、Maliyah、Isaiah、Nariyah、Jeremiah、Josiah、Jonah及Makai迎來12歲生日，Nadya於Instagram發文祝8個孩子生日快樂，她寫道︰

你們填滿了我的心靈，並豐富了我的生活。我很榮幸能成為你們的母親！

Nadya上載了8胞胎穿上動物裝束的照片，已成為中學生的他們看來很高興，其中二人還抱著貓咪。Nadya的媽媽在生時一直幫忙照顧孫兒，她表示孩子們必然令天上的外婆感到自豪，外婆在天之靈亦會保守他們。

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人工受孕生14孩

據《每日郵報》報道，Nadya於1997年、21歲離婚後，利用工傷和解金16.5萬美元（約128萬港元）來進行人工受孕，並於2001年誕下兒子Elijah，翌年女兒Amera出生，其後再經人工受孕懷孕3次，包括一對異卵雙胞胎Calyssa和Caleb，加起來已有6個孩子。

直至2008年，Nadya原打算透過人工受孕再產下1至2個孩子，卻聲稱被醫生誤導，將12個胚胎全注入她體內，其中8個成功受精著床，她不欲墜胎，結果成為8胞胎媽媽。她在懷孕31周時生下8胞胎，動員了46位醫生及護士進行剖腹產，生下6個男孩和2個女孩，體重介乎1磅 8安士至3磅 4安士。他們近日剛剛12歲，成為美國存活時間最長的8胞胎。

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照顧14個孩子絕對不簡單，2019年，Nadya曾透露她當時14歲的兒子Aidan患有嚴重的自閉症，智力如1歲孩子，需要全面的照顧和幫助。

「一人一電腦」上網課

在疫情下，孩子改為網上學習，媽媽和小朋友在家中困獸鬥，Nadya不免感到壓力。她早前分享了孩子在家上網課的照片，9個孩子分別對著一部手提電腦。當時媽媽開心分享，「在網上學習的第一周，與14名學生一起完成了」。

▲ 8胞胎已步入青春期。（IG @nataliesuleman）

Nadya確保一家人過著健康的生活，14個孩子中有13人跟她一樣是素食主義者。孩子日常主要吃全植物性食品，幾乎沒有添加任何成分。她認為純素食生活避免他們生病，一家人每天都會吃大量蔬果，攝入營養以增強抵抗力。

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責任編輯：王明芳