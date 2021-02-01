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【抗疫故事】慈父連續28日跨區探望確診女兒　自製1600份愛心湯水贈醫護

親子 19:05 2021/02/01

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Athena從英國回港後確診，在隔離28日期間，每日收到父親的愛心湯水，最終戰勝病毒，平安出院。

本文內容及圖片均獲「CBN視博恩香港《星火飛騰》」授權轉載。受疫情影響，全球多地爆發新冠肺炎疫情，不少留學生回港避疫。現年20歲、就讀倫敦大學金匠學院的Athena便是其中一人。她不幸在抵港後確診，在隔離的28日期間，每日收到父親由將軍澳送入大埔的湯水，最終戰勝病毒，平安出院。

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回港翌日得知確診

Athena在英國倫敦大學金匠學院修讀音樂劇課程，去年她眼見當地疫情失控，和父母商討後決定回港避疫。怎料抵港第二日晚上收到來電，得知自己確診，

其實收到電話告知我確診時，覺得好驚好擔心，始終這是新病毒，更有一刻想，我會否就此死去？打給父母時，我也忍不住哭了。

父母得知消息後大驚，但當時先安撫女兒，靜下來時便開始擔心、害怕失去她。Athena透露，入院第一日很不知所措，第二天已有微燒，當時住在隔離病房，其活動範圍僅限病床和廁所，猶幸病房還有一扇大窗，可讓她望到街外風景，亦可與前來探病的父母揮手，得到多點情緒支援。

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父親跨區送湯水打氣

Athena的爸爸曾修讀中西醫營養學課程，開設公司專門生產保健養生湯水。疫情期間，他更研製抗流感五色湯，以黃、紅、黑、綠、白色的蔬菜、加上北芪、甘草等中藥而成。

公司創辦「一人一湯」行動，接受市民捐款，製作超過1,600杯抗疫湯水，送給超過10間醫院的醫護人員。Athena患病後，爸爸堅持每天到醫院送湯，望助女兒增強抵抗力之餘，亦以行動為愛女打氣。Athena憶述，

爸爸每日由將軍澳送湯到大埔，病房姨姨拎入房都會笑說：『晴希呀，你爸爸送咗個愛心湯嚟！』

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戰勝病毒終出院

住院28日後，Athena進行第10次檢測，結果為陰性，終平安出院。相隔28日再與父母面對面傾談，Athena興奮得抱着爸媽。出院後她買了最愛的珍珠奶茶，躺在家中睡床休息，看似簡單不過的事卻成為她那天最開心的事，亦令她更懂珍惜擁有的一切，

返到屋企，可以同父母面對面、手拖手祈禱，先醒覺每件事都唔係必然，健康嘅身體真係唔係必然，要好好珍惜同身邊人相處嘅時間。

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責任編輯：胡嘉儀

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