廉署去年接獲1924宗投訴　私營機構跌幅最大

▲ 左起：防止貪污咨詢委員會主席黃冠文、社區關係市民諮詢委員會主席唐偉章、貪污問題諮詢委員會主席廖長江、 審查貪污舉報諮詢員會主席鄧國斌。（林宇翔攝））

廉政公署諮詢委員會表示，香港整體貪污情況仍有效受控，去年廉署共接獲1924宗貪污投訴（不包括選舉投訴），較2019年下跌16%，其中有關私營機構投訴跌幅最大，達23%；被檢控人數達153人，按年增加14%。

廉署4個獨立諮詢委員會今日舉行記者會，匯報過去一年本港貪污情況。不同界別的投訴數字均錄得下跌，其中，涉及政府部門的貪污投訴，由647宗減至629宗，其中有關警務處的投訴達173宗，是收到最多貪污投訴的部門；其次是食物環境衛生署，達96宗。有5名政府人員被廉署檢控，較2019年的13人為低。不過，經委員會討論及建議，而轉介政府部門，以考慮作紀律處分或行政處理的政府人員，則由91人增至107人，上升18%。

至於公共機構和私營機構的貪污投訴，同樣錄得下跌，分別有161宗和1134宗，下跌5%和23%。「審查貪污舉報諮詢委員會」主席鄧國斌解釋，貪污投訴數字下跌，是由於涉及私營機構的投訴減少，他估計，與疫情期間經濟活動大幅減少，及市民普遍專注於其他政治、社會和經濟議題有關。

另外，截至去年12月31日，廉署共收到850宗涉及2019年區議員選舉的投訴，當中815宗屬可追查投訴；另收到18宗有關2020年立法會選舉投訴，當中17宗可追查。去年有1人因未提交選舉申報書而被檢控及定罪，另分別有2人及17人因干犯輕微的選舉罪行而接受警戒及警告。

「防止貪污諮詢委員會」主席黃冠文表示，防貪處未來會就4方面加強執法，其中包括繼續與當局合作，優化今年立法會選舉，及2021至2022年內各項公共選舉的流程和防貪措施，例如，協助立法會功能界別的訂明團體，強化會籍管理制度，減低有人申報虛假資歷，於選舉進行種票的風險。

對於港府正研究推行境外投票，鄧國斌表示，廉署沒有境外執法權，如涉及選舉舞弊事件，須請求當地執法機構幫助。「社區關係市民諮詢委員會」主席唐偉章則稱，廉署有就在內地設立投票站，和政府聯繫，目的是了解政府計劃，讓廉署可及時為在內地居住港人，提供有關廉潔選舉教育。黃冠文則透露，防貪處會審核政府出台的措施，讓政府知悉措施有何風險和漏洞，並進行堵塞，強調需要有一個明確的監察制度。

就「元朗721事件」，廉署已成立特別調查組別，鄧國斌稱，廉署十分重視該個案，不過由於調查仍在進行中，不宜作任何評論，他稱，廉署會定期向委員會報告進展，但就未能交代何時完成調查，僅稱希望廉署能詳細理順個案，亦有信心廉署會以一貫不偏不倚、無畏無懼的精神處理。

另外，廉署在2020年下半年開始，訪問逾1500名市民，民調顯示，公眾對貪污近乎是零容忍，若以0份代表「完全不可以容忍」，10分代表「完全可以容忍」，平均分為0.4分；98%受訪者認為保持社會廉潔，對香港整體發展至為重要；98.4%受訪者表示，過去12個月沒有親身遇過貪污；逾8成人願意舉報貪。

唐偉章稱，以往廉署周年民意調查是以面對面形式進行，惟受疫情影響，今年部分是透過電話進行。

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記者：林曉君