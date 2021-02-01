【元朗及尖沙咀封區檢測】元朗好彩洋樓及尖沙咀金鑾大廈「突擊式」封區檢測　料明早7時解封【不斷更新】

▲ 今日下午已有消息指元朗會封區檢測。（立法會議員鄭松泰facebook圖片）

政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在尖沙咀指明「受限區域」，即彌敦道80號金鑾大廈，以及元朗指明「受限區域」，即元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓內的人士亦須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，目標於明（2日）早約7時完成行動。

▲ 尖沙咀指明「受限區域」。

▲ 元朗指明「受限區域」

港府指，政府將於元朗「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測；另於尖沙咀「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨12時前接受檢測。

發言人又指，「受限區域」內的人士如在2021年1月30日至2月1日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今天發出的強制檢測公告，任何於2021年1月19日至2月1日期間曾身處該大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月3日前接受強制檢測。



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政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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記者：郭詩詩