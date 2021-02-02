【四區封區檢測】九龍及新界4區「突襲式」封區檢測　早上7時完成強檢未有發現個案【不斷更新】

▲ 政府一晚「突襲式」封鎖九龍及新界4區強測檢測。

政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），「突襲式」封鎖九龍及新界4區進行強制檢測，包括元朗、尖沙嘴、油麻地及九龍城，目標於明日（2日）早約7時完成行動。

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【2月2日 8:15】

油麻地新填地街、眾坊街及永星里的「受限區域」、尖沙咀金鑾大廈、元朗好彩洋樓及馬頭圍道隆基大樓，合共約1700名居民接受檢測，早上約7時前完成強制檢測行動，未有發現新確診個案。

【20:30】

政府封鎖油麻地新填地街142-148號及150-160號﹑眾坊街59A，59B，59C號，及永星里2A號，進行「突襲式」封區強制檢測。

受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約7時完成此行動。

【20:00】

政府封鎖紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓，進行「突襲式」封區強制檢測。

受檢人士須於明日（2日）凌晨12時前接受檢測，並在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府目標是在明日（2日）上午約7時完成此行動。

隆基大樓封區情況：

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【19:00】

政府封鎖元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓及尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈，進行「突襲式」封區強制檢測。

尖沙咀金鑾大廈封區情況：

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政府指，將於元朗「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日（2日）凌晨2時前接受檢測；另於尖沙咀「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨12時前接受檢測。

元朗安興街好彩洋樓封區情況：

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政府發言人說，「受限區域」內的人士如在2021年1月30日至2月1日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，根據今天發出的強制檢測公告，任何於2021年1月19日至2月1日期間曾身處該大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月3日前接受強制檢測。



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政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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記者：郭詩詩