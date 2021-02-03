【海外升學】分析英美大學對IB及AP學生要求　專家︰分數非唯一收生考量

▲ 英國的劍橋大學對IB和AP要求都很高。（iStock圖片）

上一篇文章為大家介紹了IB和AP的課程結構、內容和選擇課程時應考慮的因素。今次將會分析不同地區的大學，對IB和AP學生分別有甚麼要求？

考試制度和分數

IB (The International Baccalaureate) 和 AP (Advance Placement) 均設有考試，分別在於IB考試要求學生必須完成相關IB高中課程，才能報考。而報考AP考試則沒有此限，學生可以自修形式報考。

IB學生在IBDP兩年內，需從高級和普通程度課程中，各選三科修讀，一共六科。評估分數為1-7分，7分等於A*、 6分為A，如此類推。完成TOK（知識理論）和 EE（拓展論文）可額外加最多3分。全部加起，IB總分為45分。

AP沒有課本評核，只有每年5月的期終考試，可謂「一試定生死」。分數最高為5分，最低1分。一般而言，學生需要在AP考試中取得3分或以上，才可在大學換取相應科目的學分，或獲得相關大學先修課程的修讀豁免。

本地大學的分數要求

將AP和IB作對比，大學的分數要求大概是4 : 6。報考AP的學生，要取得4分或以上，才算是比較保險的分數。而IB學生，平均分只要有6分，本地大學選擇如港大、中大和科大，也是十分安全。以熱門學位如經濟學學士為例，香港大學商學院要求IB學生取得34分，平均分不需6分；AP學生需考最少3科，每科達3分或以上，其中需包括AP數學。

英美大學的分數要求

美國名牌大學的收分又如何呢？以哈佛為例，對IB學生要求為39分或以上。AP學生則需留意，哈佛並不接受以AP考試成績直接換取學分，AP成績需要先換成哈佛校內至少32個Advanced Standing學分（即至少四科考達5分）。同時，亦不是每科也能換成學分︰微觀經濟可換最多4分，但電腦科學則不在換分列上。

英國的劍橋大學對IB和AP要求都很高︰IB學生要有40-42分，其中高級課程需達7/7/6；AP學生需有至少五科考達5分。

英美大學的收分要求都會公開放在收生網頁上，在此筆者再三提醒讀者，報大學必須仔細端詳各學位的特別要求。另外，報讀美國大學向來並非簡易之事，分數並非唯一收生考量。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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