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【新冠肺炎】三跑工程分判商工人初步確診　上周六最後一日上班

社會 20:49 2021/02/01

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機管局接獲報告，一名三跑道系統工程分判商工人的新冠病毒檢測結果初步陽性，相關工作範圍已徹底清潔及消毒，接載相關工人往返工地的船隻已獲安排消毒及清潔。

涉及的分判商受聘於中國水電建設集團國際工程有限公司—中國電建集團航空港建設有限公司—保華建築有限公司—建信工程有限公司聯營公司。有關工人最近的上班日期為1月30日。他於政府向在有關工地的人士發出強制檢測令後接受病毒檢測。

機管局繼續配合政府實施就曾於今年1月17至30日期間，於工程合約3206及工程合約3303的工地工作或逗留超過兩小時的人士發出的強制檢測令。機管局與衞生署合作，向有關工地的工人派發樣本收集包以作強制檢測，亦會向其他三跑道系統工地的工人派發樣本包作自願檢測。機管局將會繼續就所須的進一步措施與衞生署合作。

機管局一直有嚴格的指引提供予承辦商及分判商，以確保機場員工及其他機場使用者的公共衞生安全。自疫情爆發以來，建築工地已加強防疫措施。工人須於進入工地前檢測體溫。機管局要求承辦商定期巡查工地，確保工人在工作或乘坐交通工具前往工地期間，按要求佩戴口罩及保持社交距離。機管局有清晰指引，要求工地辦公室有良好通風及於工地午膳期間不能聚集。承辦商亦會派員到工地現場確保工人遵守相關要求，並安排工人分開時間午膳。

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責任編輯：蘇文軒

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