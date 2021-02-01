【面授課堂】教育局研農曆年假後逐步增面授課時　學界倡K3先行、高小3級同步復課

▲ 教育局正研究在農曆新年假後、2月底起循序漸進地增加學校面授課時。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（1日）表示，正研究在農曆新年假後、2月底起循序漸進地增加學校面授課時，迄今停課約3個月的幼稚園亦包括在內，但仍以半日課為限，局方將於未來一、兩日與學界商討，冀於本周敲定細節後公布。有幼稚園校長倡高班（K3）先行，另有小學校長建議安排高小共3級學生同步復課，有中學校長提倡讓學校彈性選擇先安排多一級學生回校。

全港學校自去年12月2日起暫停面授課，教育局自上月11日起容許中小學安排最多六分一學生、即一級學生回校上半日課及考試。楊潤雄今表示，過去一個月學校有限度復課的安排運作大致良好，並無出現大型爆發，局方正按此方向研究在農曆新年假後，以循序漸進及彈性處理的原則增加面授課時，但仍以半日上課為原則，詳情即看：【下一頁】

幼稚園早於去年11月14日開始停課，迄今停課約3個月。香港幼兒教育人員協會會長周慧珍表示，停課時間太長，會減弱學生的學習積極性，家長亦易生情緒問題，故有需要逐步復課，但學生或會不習慣返學而「扭計」等，加上幼稚園空間不大，故需時適應，可參考去年9月分階段復課經驗「先返一級」、讓K3學生先行回校。

教師檢測方面，周慧珍說，以其任教的長全日制幼稚園為例，停課期間每日有約10名雙職家庭子女需回校，辦學團體亦有鼓勵教師進行檢測。

津貼小學議會主席胡艷芬則指，小學界已適應有限度復課運作，有家長反映在家網課感到很大壓力、憂跟不上進度等，考慮到中、高年級自理能力較佳，建議一次過安排小四至小六級回校，涉及全校一半學生，形容學界已準備就緒，每日清潔消毒已成恆常習慣，亦有充足口罩存量等，其任教學校亦計劃在農曆年假後為全校進行塗層噴霧增強防疫，以迎接更多學生回校。

香港津貼中學議會主席劉振鴻建議農曆年假後約一周，讓中學安排多一級回校，即同時有兩級學生回校，其後再視乎疫情安排多一級學生回校。他續指，由於各校需要不同，倡當局保留彈性處理，讓學校自行選擇安排哪一級學生回校，除了備戰公開試的中五回校，有些學校或希望安排或中一新生，或需選科的中三生回校考試等。

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記者：馮琪雅