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【確診大廈】九龍城急增13宗個案成重災　西半山薄扶林道63號1座、海逸豪園19座上榜【內附名單】

社會 22:42 2021/02/01

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

九龍區錄22病例成重災，其中九龍城佔13宗個案為全港最多，單是家維邨已錄4個案、海韻軒海景酒店3座則有3個案（梁偉榮攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（1日）新增34宗確診個案，當中有5宗輸入個案及29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，累計共10,487宗病例；另有20多宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上交代28名確診患者居住地址，九龍區錄22病例成重災，其中九龍城佔13宗個案為全港最多，單是家維邨已錄4個案、海韻軒海景酒店3座則有3個案。

港島區3

中西區2

  • 薄扶林道 63 號 1 座
  • 星輝大廈

東區1

  • 偉文大廈

九龍區22

深水埗1

  • 長沙灣道 95-99 號鑽石樓

油尖旺5

  • 華美達華麗酒店
  • 金鑾大廈 x2
  • 白加士街 66-66A 號 x2

九龍城13

  • 隆基大樓 A 座 x2 
  • 祥雲大廈
  • 海韻軒海景酒店 3 座 x3
  • 家維邨家義樓 x2
  • 家維邨家禮樓 x2
  • 愛民邨敦民樓
  • 海逸豪園 19 座
  • 何文田邨逸文樓

觀塘1

  • 樂華南邨展華樓

黃大仙2

  • 天馬苑駿昇閣
  • 黃大仙上邨啟善樓

新界區3

元朗1

  • 天恒邨恒樂樓

荃灣2

  • 綠楊新邨 R 座 x2

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責任編輯：鄧凱文

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