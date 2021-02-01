【確診大廈】九龍城急增13宗個案成重災　西半山薄扶林道63號1座、海逸豪園19座上榜【內附名單】

▲ 九龍區錄22病例成重災，其中九龍城佔13宗個案為全港最多，單是家維邨已錄4個案、海韻軒海景酒店3座則有3個案（梁偉榮攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（1日）新增34宗確診個案，當中有5宗輸入個案及29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，累計共10,487宗病例；另有20多宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上交代28名確診患者居住地址，九龍區錄22病例成重災，其中九龍城佔13宗個案為全港最多，單是家維邨已錄4個案、海韻軒海景酒店3座則有3個案。

港島區3

中西區2

薄扶林道 63 號 1 座

星輝大廈

東區1

偉文大廈

九龍區22

深水埗1

長沙灣道 95-99 號鑽石樓

油尖旺5

華美達華麗酒店

金鑾大廈 x2

白加士街 66-66A 號 x2

九龍城13

隆基大樓 A 座 x2

祥雲大廈

海韻軒海景酒店 3 座 x3

家維邨家義樓 x2

家維邨家禮樓 x2

愛民邨敦民樓

海逸豪園 19 座

何文田邨逸文樓

觀塘1

樂華南邨展華樓

黃大仙2

天馬苑駿昇閣

黃大仙上邨啟善樓

新界區3

元朗1

天恒邨恒樂樓

荃灣2

綠楊新邨 R 座 x2

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解頭痛問題，即睇最新一集：

責任編輯：鄧凱文