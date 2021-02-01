【確診大廈】九龍城急增13宗個案成重災 西半山薄扶林道63號1座、海逸豪園19座上榜【內附名單】
社會 22:42 2021/02/01
本地新冠肺炎疫情持續，今日（1日）新增34宗確診個案，當中有5宗輸入個案及29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，累計共10,487宗病例；另有20多宗初步確診個案。
衞生防護中心晚上交代28名確診患者居住地址，九龍區錄22病例成重災，其中九龍城佔13宗個案為全港最多，單是家維邨已錄4個案、海韻軒海景酒店3座則有3個案。
港島區3
中西區2
- 薄扶林道 63 號 1 座
- 星輝大廈
東區1
- 偉文大廈
九龍區22
深水埗1
- 長沙灣道 95-99 號鑽石樓
油尖旺5
- 華美達華麗酒店
- 金鑾大廈 x2
- 白加士街 66-66A 號 x2
九龍城13
- 隆基大樓 A 座 x2
- 祥雲大廈
- 海韻軒海景酒店 3 座 x3
- 家維邨家義樓 x2
- 家維邨家禮樓 x2
- 愛民邨敦民樓
- 海逸豪園 19 座
- 何文田邨逸文樓
觀塘1
- 樂華南邨展華樓
黃大仙2
- 天馬苑駿昇閣
- 黃大仙上邨啟善樓
新界區3
元朗1
- 天恒邨恒樂樓
荃灣2
- 綠楊新邨 R 座 x2
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責任編輯：鄧凱文