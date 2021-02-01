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東鐵換新信號系統致列車入錯線　港鐵稱日後加強監管通報

社會 16:02 2021/02/01

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金澤培稱今次事故，錯過詳細分析和匯報最好時機，港鐵內部已透過人事程序跟進。（湯炳強攝）

東鐵綫新訊號系統去年試車出錯，列車一度「入錯線」錯往目的地。港鐵今（2月1日）公布調查報告交代事故成因，指系統原本新增一項類似「列車黑盒」的輔助程式，提供額外行車監控數據；可是程式產生過多數據，令電腦運算超出負荷，系統反應減慢下，未及指揮列車往正確車站，導致出錯。

港鐵原在新系統新增名為「故障分類更新」輔助程式，據了解可額外紀錄列車行駛資訊，一旦有訊號故障致列車停駛，工程團隊可掌握更多壞車資訊，有助加快修復。「入錯線」事故後，港鐵才發現程式的缺點是數據量大，調查報告認為影響服務可靠性，電腦指令反應減慢，令隨後的列車錯誤跟隨前一部車，於路岔路段錯往目的地，例如由上水去錯羅湖或落馬洲站，或錯經火炭／馬場來往沙田和大學站。

調查報告找出技術解決方案，建議港鐵棄用輔助程式，避免新系統處理過多資訊致「反應過慢」，另外也要提升電腦硬件。行政總裁金澤培稱，汲取今次經驗後，決定成立專責「沙中綫項目保證監督組」，直接向他負責，加強監管工程。港鐵也會按政府要求，引入服務可靠性報告，加強通報。

金澤培承認，事故去年5月發生，但下屬缺乏敏感度，低估事件複雜性，程式承辦商也無及時向政府和港鐵內部匯報。到了去年9月新系統啟用在即，公司管理層審視準備程序期間，才接獲下屬匯報事故，經討論後決定暫緩啟用新系統。他稱今次事故，錯過詳細分析和匯報最好時機，港鐵內部已透過人事程序跟進，但涉及員工私隱，無具體交代。

東鐵新九卡列車2月6日起分批啟用，詳情即看：【下一頁】

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記者：吳卓峰

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