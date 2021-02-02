【新冠肺炎】疫情下大學生感求職困難　浸大辦午餐會助學生僱主交流

▲ 浸大會計學4年級生周凱怡（左）參加「浸大僱主午宴3.0」活動，與安永總監及亞太區人力資源發展主管黃耀瑩（中）共晉午餐。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情影響經濟，失業率升至16年來高位，大學生求職亦面對挑戰。有會計學學生坦言感到求職較以往困難，寄出10封求職信僅獲2封回覆，會考慮兼職或實習工作。浸大昨舉行僱主午餐會，混合綫上和綫下模式舉行，讓參加的學生能夠一對一認識僱主互相交流。

浸大會計學4年級生周凱怡將於今年6月畢業，自言疫情發生前的求職方向較利益導向，以進入大企業為目標，但疫情發生後道路變窄，促使她思考「年輕人的人生意義是甚麼」，於是今年選擇副修心理學，希望在社企運用自己的商業知識。

她笑言，有人說「苦戰4年，敗於肺炎」，但自己不會這麼負面。她稱，近期向商業機構和非政府機構寄出共約10封求職信，僅獲2封回覆能夠面試，而自己也改變心態，會考慮兼職或實習工作，先累積經驗再修讀心理學相關的碩士課程，以便將來發展。

周凱怡昨參加「浸大僱主午宴3.0」活動，與安永總監及亞太區人力資源發展主管黃耀瑩共晉午餐。黃耀瑩說，疫情下不少企業會「停一停、諗一諗」，思考如何改變，較多聘用危機管理、合規部門和科技相關的職位，而安永則仍保持聘約400名畢業生和每年300名實習生，但面試形式轉為網上。她又說，從前企業較多有固定招聘周期，但現在改變為全年開放招聘，按需要聘人的趨勢。

昨日的活動有409名僱主和182名學生參加，大部分僱主和學生在網上觀看演講，亦有20多名僱主和學生一對一用膳。浸大學生事務處助理輔導長鄧藹儀表示，去年因疫情而暫停午宴活動，今次反應較預期好，又指去年畢業生僅3%未獲聘用，與往年相若，而選擇升學的學生約有10%多，按年增加3個百分點。她認為疫情未對學生求職有太大影響，學校將於3月舉行綫上招聘會，料有150間企業參與。

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記者：徐紹軒