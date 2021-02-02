聖保羅男女中學校友指引師弟妹成才　集合人脈凝聚力回饋母校栽培傳承使命

▲ 聖保羅男女中學校友會師友計劃下，舊生協助師弟妹規劃人生。左起:孔繁毅、周智美、吳燕安及梁珈瑋。(曾耀輝攝)

學校提供優質教學，培訓出社會未來棟樑，眾校友事業有成後再回饋母校，仿似個生生不息的循環。聖保羅男女中學校友會推出師友計劃廿載，一眾成功校友利用人脈資源，不遺餘力種出大樹為後輩遮蔭，助師弟妹人生路走得更順暢。

不少名校舊生對母校有濃厚情意結，感恩學校教育培養成材，即使畢業已十數年仍時刻將中學掛在口邊，更積極照顧師弟妹，傳承學校教育使命，「好想做返啲野，回饋培育我成才的地方。」聖保羅男女中學校友會師友計劃委員會主席周智美說，學生以學校為榮，再貢獻母校，大概這就是歸屬感。

周智美稱，聖保羅男女中學校友會師友計劃已進行20年，希望集合聖保羅男女舊生的人脈及凝聚力，幫助一眾師弟妹，並希望將聖保羅男女優良、謙厚的精神跨代傳承。

參與計劃的中五學生可按升學、興趣等要求，配對有相應專長的校友，如港大內科學系臨床教授孔繁毅屬醫科、基匯資本執行合夥人兼資本市場部主管吳燕安負責商科等，提供為期一年的輔導計劃。

除了一對一輔導，校友會亦會安排至少6次活動，包括職業日，校友會會邀請不同專業界別的校友回校演講，分享經驗，讓師弟妹了解各行業的工作環境及需求，並舉辦企業參觀日，讓學生認識企業運作過程，過往便曾安排參觀不同行業如谷歌、電視台等。

▲ 周智美。(曾耀輝攝)

孔繁毅領學生 醫院考察

孔繁毅主要負責帶師弟妹到醫院考察，讓學生了解本港醫院環境「同想像中唔同，環境惡劣好似戰地醫院，等你有心理準備」。他補充，去年IB課程及英國高考因疫情先後取消考試，令升學面試顯得更重要，師友計劃下的面試技巧訓練工作坊，便可裝備師弟妹應付大學面試，一眾校友亦化身面試官，讓同學獲得面試實戰經驗，並習得不同面試技巧。

分析利弊 規劃人生前程

他以港大醫學院為例，指院校近年改用「迷你多站式面試」（Multiple Mini Interview，MNI）形式評核考生，一般設約10個關卡站，每站時間約數分鐘，考生須單獨面見考官及回答一條問題，而問題都不一定是圍繞醫學題材，可以是時事分析、情境處理等，藉此評核學生溝通技巧、應變及性格等，他的貼士是：「考生不只要有自己睇法，更重要有General Knowledge去Justify個答案。」

▲ 孔繁毅。(曾耀輝攝)

計劃下，校友與師弟妹的關係，既是朋友亦是指路明燈，校友一方面要為師弟妹規劃人生前程，同時亦要照顧他們的心靈發展。周智美憶述，曾有一名師妹希望負笈英國修讀英國文學，但父母則希望她留港，周笑言自己在處理上都「人格分裂」，「我亦為人家長，當然明白唔想子女離開自己的感覺；但作為佢師友，亦知道佢到外國會有更好發展」，她最後向師妹分析各方利弊，供她作出最好選擇。

吳燕安認同指青春期學生與父母意見相左時，「需要另一個大人意見來肯定自己想法」，因此舊生的定位便類似一個朋友角色陪伴傾訴。她稱，有一名醫學世家出身的師弟，當時對金融業特別是投資銀行甚有興趣，又希望行一條與家人截然不同的道路，但她個人認為師弟性格不適合從事金融，但仍安排師弟到投資銀行實習，讓師弟體會該行業的一切。

最終師弟亦自覺性格不合，轉讀醫科並成為醫生，吳燕安強調，「交流主導一切」，不同想法之間沒有對錯，校友除了提供最新行業資訊外，亦可憑藉自身豐富經驗，以中間人角色扶助師弟妹成長。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒