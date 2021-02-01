浸大校長衞炳江履新冀帶領大學成研究型博雅大學　為不平凡時代帶來希望

▲ 浸大校長衞炳江今日（1日）履新。（浸大Facebook圖片）

前理工大學常務及學務副校長衞炳江本月起「過檔」浸會大學，接任浸大校長，他今日（1日）履新隨即向學生、教職員及校友發電郵，形容自己在充滿變數的環境下加入浸大，成為該校第6任校長，面對新冠肺炎疫情及地區政治危機等，他將繼續帶領浸大成為「世界數一數二的研究型博雅大學」，守護所珍視的價值，讓「學者和學生在追求知識和真理的路上獲得啟迪」，冀與大學社群成員合作「在這不平凡的時代為社會和世界帶來希望」。

浸大第6任校長衞炳江在電郵以「無懼挑戰 卓越騰飛」為題撰文，他強調重視學生的成長，要令他們成為具學識、同理心、愛心和社會責任的世界公民；他也承諾為同事營造理想的學術環境，讓他們開拓知識領域，實踐創新意念。

他指出，在歷時年多的疫情、日漸緊張的環球政治局勢，令人工智能變革的趨勢加速發展，大家幾乎走進虛擬世界，工作、學習、互動都在線上進行。他認為，作為教育工作者，必須憑一己所知和遠見，估量10年甚至20年後的境況，在學術課程上作出明智決定；除了職能和學術知識，更重要是培養他們的創意、應變能力、靈活和同理心，以適應不斷變化的世界，欣賞生命的無限可能，他會致力為學生締造啟迪思考的教與學環境，確保他們能掌握變化，駕馭未知世界。

他續指，大學是孕育和創造新知的搖籃，具影響力的研究足以改善人類的生活，當世界各國的關係變得千絲萬縷，新的挑戰也如新冠肺炎般具有蔓延全球的威力時，研究人員必須打破學科的界限，通過合作提升研究的影響力，方能惠及社會和世界，而浸大正朝這方向發展，成立了6所跨學科研究實驗室，在三大重點研究領域開拓具影響力的研究。

他亦表示有決心打破局限，把知識轉移和創業的目光放高放遠，拓展環球網絡、強化國際合作是促進教學、研究和知識轉移的關鍵，因此加強浸大、業界和政府之間的合作關係，並引進更多國際夥伴和專家，將是他的首要工作之一。

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責任編輯：馮琪雅