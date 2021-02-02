聖保羅師姐助師妹覓人生路向　互建深厚關係

▲ 聖保羅男女中學畢業生梁珈瑋。(曾耀輝攝)

聖保羅男女中學師友計劃下，學生雖然只有一年時間跟校友交流，但其實師友之間的關係可以一直維持。聖保羅男女中學畢業生、港大工商管理及法學士5年級學生梁珈瑋，中五參加計劃後與師姐吳燕安結緣，至今雙方仍保持良好關係，師姐不只為她升學提供意見，甚至在她投身社會後仍分享人身處世經驗。

聖保羅男女中學校友會副主席吳燕安指，該校師友計劃特別之處，在於師弟妹要主動聯絡獲配對的舊生學長，以示尊重，亦是訓練一些「怕醜」同學要大膽主動，建立信心。珈瑋憶述，得知配對學姐是吳燕安後，自己先做資料搜集了解對方背景，繼而「膽粗粗」撰寫電郵予對方自我介紹，之後很快便約會面。吳燕安亦大為欣賞珈瑋的認真態度，思維成熟。

▲ 聖保羅男女中學校友會副主席吳燕安。(曾耀輝攝)

珈瑋指，初入讀大學後一度迷惘，不知該向商業還是法律的範疇發展，於是便求助於師姐，吳燕安亦替她細心分析行業前景，更安排珈瑋到相熟的律師樓實習（Job Shadowing），實地了解法律行業如何運作，「其實都係舉手之勞，最重要係珈瑋肯問同有能力」。

聖保羅男女中學校友會師友計劃委員會副主席孔繁毅亦稱，計劃非單純幫助師弟妹入大學，更重要是教識他們面對挫折，舉例指有師弟入讀港大醫學院後，一直希望從事科研，但誤以為醫科滿足不了其要求，一度要求轉到美國讀科學，「我約埋袁國勇教授去見佢，同佢解釋日後發展機會」，最終令師弟回心轉意，亦為醫學院挽留人才。

孔繁毅亦曾遠赴英國，特意觀賞師弟大學畢業禮，可見在師友計劃下校友與學生的感情深厚，雙方緣份肯定不只1年，「大家會一齊踢波，甚至會變同事」。

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責任編輯：蘇文軒