【強檢大廈名單】旺角13大廈污水樣本陽性納強檢　涉花園街、通菜街及豉油街

▲ 旺角花園街、通菜街及豉油街13大廈污水樣本陽性納強檢。

本港疫情仍然嚴峻，為了從源頭堵截社區傳播，政府決定進一步降低大廈強制檢測的門檻，加強檢測力度。由2月1日開始，在全港所有地區，如有住宅及商住大廈新增一宗或以上源頭不明的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，均會被納入強制檢測公告。政府今日(2日)凌晨公布，旺角花園街、通菜街及豉油街共13幢大廈，因污水樣本檢測呈陽性，即日起被納入強檢名單。

旺角13幢大廈污水樣本檢測呈陽性納入強檢名單：

1. 豉油街 25-31 號 / 通菜街 2 號

2. 花園街 7-9 號 / 豉油街 33 號裕旺大廈

3. 花園街 11-11A 號四海大廈

4. 花園街 19 號花園廣場

5. 花園街 33-35 號

6. 花園街 37-39 及 39A 號金旺樓

7. 通菜街 4 號

8. 通菜街 6-8 號

9. 通菜街 10-12 號

10. 通菜街 14-16 號

11. 通菜街 18 號金華樓

12. 通菜街 20-22A 號達明大廈

13. 通菜街 24-24A 號 / 山東街 48 號泰豐大廈

任何在1月19日至2月1日期間曾身處任何所列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2月4日或之前接受檢測。受檢人士若在1月30日至2月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

衞生防護中心昨(1日)下午公布位於指定區域以外，7幢大廈因為新增一宗或以上源頭不明的確診個案，須納入強檢大廈名單：

1. 愛民邨敦民樓

2. 何文田邨逸文樓

3. 紅磡家維邨家禮樓

4. 白加士街 66-66A

5. 薄扶林道 63號1座(Amber House)

6. 北角堡壘街 11-17號偉文大廈

7. 香港西營盤威利麻街 8-12 號星輝大廈

而位於深水埗指定區域，新增一幢強檢大廈(新增一宗或以上確診個案)：

1. 長沙灣道 95-99 號鑽石樓

另外，政府凌晨宣布，由於荃灣綠楊新邨D座一個單位的家庭群組個案，與R座18樓一個單位的個案有流行病學關連，在參考專家意見後，曾身處綠楊新邨D座的有關人士亦應進行強制檢測。

政府今日（2月2日）會在西營盤李陞街遊樂場、北角偉文大廈、何文田邨、愛民邨及旺角麥花臣遊樂場增設流動採樣站。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

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責任編輯 李志強