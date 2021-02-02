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【防疫措施】林鄭月娥強調強制檢測非勞民傷財　呼籲社會對私營化驗所要公道

社會 10:17 2021/02/02

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特首林鄭月娥呼籲市民要對私營化驗所公道

新冠肺炎疫情持續，昨日更進行4區「突襲式」封區檢測，呼吸系統專科醫生梁子超日前質疑做法未能有效切斷傳播鏈。特首林鄭月娥今早（2日）行會前見記者時被問到政府設定受限區域的準則及是否勞民傷財，林鄭月娥表示，目前採取8次封區強制檢測行動，重申準則綜合考慮三方面，包括公共衛生的因素、環境及樓宇及能力配置，因此出現確診個案不是唯一的準則。她指，根據599章，食衛局有權作出宣告，又重申對設定受限區域行動目標，包括對行動保密、範圍要聚焦及時間要壓縮，目前已經有效達到。

尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈逐步解封情況：

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被問到是否「益咗咗啲檢測公司」，林鄭月娥表示「講唔出」，強調化驗所是全心全意服務市民，又提到240元的檢測費是不能應付成本，呼籲公眾對私營化驗所要公道。

被問到述職安排，林鄭月娥表示述職屬中央事權，她認為由於兩地的疫情關係，因此才使用視像方式進行，並一如以往未有公開，而完成述職後便即時發放。她又認為，國家主席習近平在述職時對本港疫情表示擔心是完全合理，指是出於對香港的關心和支持，又提到中央亦會提供支持處理疫情。

【四區封區檢測】九龍及新界4區「突襲式」封區檢測 料明早7時解封【不斷更新】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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記者：曾卓鋒

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