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【女神情變】李佳芯寧住「疫區」拒回西貢愛巢　再傳Ali與陳炳銓6年感情觸礁

娛樂 10:21 2021/02/02

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李佳芯寧住「疫區」拒回西貢愛巢，與陳炳銓七年感情再傳觸礁。

視后李佳芯（Ali）與男友陳炳銓拍拖6年，去年底開始傳出二人感情生變，李佳芯更搬往紅磡居住。不過Ali解釋是為了方便拍劇，故搬離同居的西貢愛巢。

不過有指近日劇集已經煞科，但Ali寧願留在有多名保安確診的紅磡服務式住宅，也未有回到西貢愛巢與男友見面，再傳感情觸礁。

【女神情變】李佳芯陳炳銓不敵7年之癢？　傳Ali搬離愛巢與男友已分手4個月

二人過去經常拍拖行山放狗。（instagram圖片）

李佳芯搬出愛巢

女神的Ali與男友陳炳銓常被指是圈中「美女與野獸」的配搭，因為二人名氣有相距而不被外間看好。但雙方過去6年來都未理外界閒言閒語，非常努力維繫感情。

可是自去年底起，數度傳出二人感情生變。Ali去年突然遷出與男友同居多年的西貢，搬到紅磡服務式住宅，她解釋是為了方便新劇《智能愛(AI)人》開工，故獨自搬到市區暫住。

【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持　女神Ali透露何時會結婚

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【殺手】李佳芯自爆沖涼時最多寫作靈感　Ali大方重提唱《小幸運》被狠批

李佳芯未返愛巢

期間均有媒體不時追問雙方的感情狀況，當時Ali表示關係維持不變。而獨自帶狗行山散步的陳炳銓亦回應：「我們很好，一直有見。」被問及是否有第三者介入感情，他直言：「並非你們所想那樣。」

新劇開拍3個多月，最近有傳劇集早已煞科，不過有媒體追訪見到Ali仍然獨居於紅磡，出入只得助手陪同。即使當日不用工作，Ali亦足不出戶，未有打算與男友會面。

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【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤　Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近

陳炳銓似有暗示

Ali現居的服務式住宅，早前有至少5名保安員及一名維修人員確診患上新冠肺炎，故再度傳出情變，指她寧願居在紅磡「疫區」，亦未有回到西貢愛巢居住。

陳炳銓於上星期更新社交網交，發放一張延伸往海邊的石壆照片，留言謂：「Can't walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（於路的盡頭走不下去？那游下去吧，可能更好！）」未知是否暗示感情狀況，看來男方仍想就挽救感情盡最後一分力，還看Ali的心態如何。

陳炳銓在社交網交留言似暗示感情狀況。（instagram圖片）

同場加映：李佳芯訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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