【女神情變】李佳芯寧住「疫區」拒回西貢愛巢　再傳Ali與陳炳銓6年感情觸礁

▲ 李佳芯寧住「疫區」拒回西貢愛巢,與陳炳銓七年感情再傳觸礁。

視后李佳芯(Ali)與男友陳炳銓拍拖6年,去年底開始傳出二人感情生變,李佳芯更搬往紅磡居住。不過Ali解釋是為了方便拍劇,故搬離同居的西貢愛巢。

不過有指近日劇集已經煞科,但Ali寧願留在有多名保安確診的紅磡服務式住宅,也未有回到西貢愛巢與男友見面,再傳感情觸礁。

▲ 二人過去經常拍拖行山放狗。(instagram圖片)

李佳芯搬出愛巢

女神的Ali與男友陳炳銓常被指是圈中「美女與野獸」的配搭,因為二人名氣有相距而不被外間看好。但雙方過去6年來都未理外界閒言閒語,非常努力維繫感情。

可是自去年底起,數度傳出二人感情生變。Ali去年突然遷出與男友同居多年的西貢,搬到紅磡服務式住宅,她解釋是為了方便新劇《智能愛(AI)人》開工,故獨自搬到市區暫住。

李佳芯未返愛巢

期間均有媒體不時追問雙方的感情狀況,當時Ali表示關係維持不變。而獨自帶狗行山散步的陳炳銓亦回應:「我們很好,一直有見。」被問及是否有第三者介入感情,他直言:「並非你們所想那樣。」

新劇開拍3個多月,最近有傳劇集早已煞科,不過有媒體追訪見到Ali仍然獨居於紅磡,出入只得助手陪同。即使當日不用工作,Ali亦足不出戶,未有打算與男友會面。

陳炳銓似有暗示

Ali現居的服務式住宅,早前有至少5名保安員及一名維修人員確診患上新冠肺炎,故再度傳出情變,指她寧願居在紅磡「疫區」,亦未有回到西貢愛巢居住。

陳炳銓於上星期更新社交網交,發放一張延伸往海邊的石壆照片,留言謂:「Can't walk at the end of the road?Well , then swim . Even better~(於路的盡頭走不下去?那游下去吧,可能更好!)」未知是否暗示感情狀況,看來男方仍想就挽救感情盡最後一分力,還看Ali的心態如何。

▲ 陳炳銓在社交網交留言似暗示感情狀況。(instagram圖片)

