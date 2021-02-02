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【新冠肺炎】新增3間餐廳曾有確診者到訪　包括灣仔金滿庭、Feather & Bone

健康 09:50 2021/02/02

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新增3間餐廳曾有確診者到訪。

本地新冠肺炎疫情持續，昨（1日）新增34宗確診個案，當中有29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，其餘21宗與早前個案有關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

灣仔 盧押道 5 號 Feather & Bone 24/01/2021 10466

灣仔 皇后大道東 200 號 金滿庭京川滬菜館 29/01/2021 10464

九龍城 差館里 15B 號 興華美食 29/01/2021 10474

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜

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