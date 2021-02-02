【尼帕病毒】專家警告神秘尼帕病毒大流行 倘中國爆發致死率高達75%遠超新冠

新冠病毒肺炎疫情未平，有專家示警，「尼帕病毒（Nipah Virus，又譯立百病毒）」疫情也有造成全球大流行的風險，這種病毒已在多國出現病例，其中在中國的致死率高達75%，遠高於死亡率介乎0.5%至1%的新冠肺炎。有報道指，該病毒以果蝠為天然宿主，亦可透過緊密接觸人傳人，早前已導致孟加拉150人病死。

綜合外媒報道，總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非營利組織「藥品可及性基金會」，稍早前發布獨立報告。內容指出，全球各大製藥公司雖加大力度應對新冠肺炎疫情時，對下一場疾病大流行卻幾無準備。

基金會執行長耶爾表示，若爆發尼帕病毒，疫情可能有引發下一場大流行的風險。這種病毒最早在馬來西亞發現。耶爾表示，「尼帕病毒是另一個引人高度關切的新興傳染病，可能隨時會爆發。下一場疾病大流行可能是具有抗藥性的傳染病。」

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尼帕病毒的天然宿主為果蝠，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。英國《衛報》指出，尼帕病毒可能引起嚴重呼吸道症狀、腦炎和腦腫脹，死亡率介於40%至75%之間，端視疫情爆發地點而定，中國此前病例的致死率可達75％。但中國目前未有「尼帕病毒」疫情。

而孟加拉於2001至2011年之間發生過11次尼帕病毒疫情，總共有196人受感染，其中150人病死。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，尼帕病毒曾於1999年在馬來西亞及新加坡，以及2011年在孟加拉爆發過疫情。對於尼帕病毒會否引發下一波全球大流行，莊人祥稱，目前難以預料下一波大流行由甚麼病毒引起，世界衛生組織（WHO）正密切監察尼帕病毒，一旦會相關狀況發生就會做出應變。

同場加映：尼帕病毒傳播途徑及病徵

傳播途徑

據衛生防護中心資料顯示，尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠的尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品如椰棗原汁。

尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物。

病徵

受尼帕病毒感染的人可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。個案病死率約為40％至75％。

潛伏期

症狀通常在感染尼帕病毒後約4至14天開始出現，但亦可能長達45天。

治理方法

目前，尼帕病毒感染尚沒有有效的治療藥物。

預防方法

暫時沒有預防尼帕病毒感染的疫苗。

市民前往受尼帕病毒影響的地方應採取以下措施以降低感染風險：

避免接觸農場動物或野生動物，尤其是蝙蝠和豬隻。

注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。

注重食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮。避免喝椰棗原汁。

任何人如需處理動物或其組織，應穿著適當的保護衣物。

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