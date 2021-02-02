【明星理財】林盛斌成功之道靠拒吸負能量　Bob曲線放閃娶到賢妻：生命很美好

▲ 林盛斌再分享成功之道。

現年41歲的林盛斌（Bob）是圈中「隱形富豪」，早前林盛斌在個人社交平台分享致富法，列出使用九大要點包括使用長銀包以改善財運；又道出每日必唸6句話說激勵自己進步。日前阿 Bob再分享成功心得，表明要遠離發放負能量的人，同時又發布愛妻照片，曲線放閃。

林盛斌昨日在社交平台撰長文，再度分享成功心得，就是不要吸收身邊人的負能量。

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▲ Bob一向是圈中隱形富豪。（湯炳強攝）

Bob：遇負能量人影響自己

他指自己認識同認知的所有成功人仕，每一個，都充滿信心、希望、正能量。可是在生活入面，總有人每日發放負能量，每日都黑口黑面，每日都唉聲嘆氣，怨天怨地怨自己，不停投訴各樣事情，感覺全世界都欠了他一樣。

阿Bob指：「你有冇遇過？同呢啲人一齊，你會發覺，好辛苦，佢哋有一種能力，會吸收你嘅正能量，不知不覺間，你都會俾佢哋影響到，然後自己都會變得好消極，好負面，好頹。」

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他稱：「每當我見到呢啲人，我只會有兩個做法：輕微嘅，激勵佢，希望佢改；嚴重嘅，祝福佢，然後即閃。人生好短，唔值得為吸走你快樂嘅人嘥時間。」

Bob強調：「記住，想要自己嘅生活馬上過得好d，請你即刻遠離身邊負能量嘅人，同多啲正面、積極、樂觀嘅人相處，你會發現，生命其實係可以好美好！」

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之後阿Bob貼出早前跟太太出席好友朱慧敏婚禮的照片，相片中Bob太太Pearl笑得燦爛，並留言：「P.S. 張相唔關事，純粹覺得影得我老婆幾靚，因為blur咗😂😂😂😂😂😂😂」

▲ Bob跟太太早前出席朱慧敏婚禮。（取自facebook）

跟太太理財目標一致

雖然表面是幽默地指太太「曚矓美」才靚，不過相信配以其長文，事實應是Bob有感太太正是身邊具正能量的人，能經常跟她相處，發現生命很美好，曲線放閃大讚老婆。

林盛斌跟太太結婚13年，曾對TOPick坦言自己娶到好老婆，能為他處理家庭，並放手讓太座管理自己財政，夫妻理財目標一致。

同場加映：麥美恩訪問