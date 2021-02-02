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【選科抉擇】DSE 31分虎爸媽要求讀醫　中學生被迫重讀中五壓力大︰讀到好辛苦

教育 10:46 2021/02/02

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有中學生DSE考獲31分，足以入到心儀學系，可是其父母卻要求他讀醫，因此他被迫重讀中五。

升學選科看能力及意願，不少父母亦會提出意見讓子女考慮。有中學生於社交媒體投稿，指自己DSE考獲31分，成績足以入到心儀學系，可是其父母卻要求他讀醫，因此他被迫重讀中五，大呻「讀到好辛苦」。網民一致否定他的做法，認為人生是他的，勉強無幸福。

順從父母要求重讀中五

該名中學生近日於facebook專頁「名校 Secrets」投稿，表示DSE考獲31分，坦言「自己想入嘅科基本上都可以入到」，無奈父母家人想他讀醫科。他寫道︰

依家由中五開始讀返，讀緊某私校，讀到好辛苦，可以點算？

中學生向網民求助，網民紛紛表達意見，基本上反對他的做法。很多網民認為將來的路由他來走，他可以考慮父母的意見，但最終應按自己的興趣來選擇升學路。

網民︰勉強無幸福

網民留言「自己選擇自己條路！勉強無幸福！」、「最重要都係自己意願，畢竟人生係你自己嘅，而唔係你屋企人嘅」、「跟自己興趣啦！讀醫科都好大壓力」、「你有選擇你人生嘅權利」。

有網民批評該中學生的父母是「恐怖家長」，有感他們當子女是木偶般擺佈。另一方面，不少人認為中學生應認清自己的路向，而非盲目順從家人的期望。有網民反問他，「你係咪真係想做醫生先？」、「俾你入到去醫科勉強讀只會浪費時間，點解唔爭取自己有興趣的？」、「肯定repeat（重讀）就一定入到醫科？」並建議他向家人坦白說出想法，避免將來後悔。

重讀生考醫難上加難

此外，有網民指讀醫要40分，又提醒中學生「醫科如果收重讀生，加10%分先收！人哋40分，你要44分！」而由中五重讀至讀醫6年，「現在開始你要痛苦8年」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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