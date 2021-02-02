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【四區封區檢測】九龍城、元朗、尖沙咀及油麻地共檢測約1,700名居民　沒有找出確診個案

社會 10:21 2021/02/02

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尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈逐步解封情況。（資料圖片）

港府昨晚（1日）再以「突襲式」進行封區強制檢測，九龍及新界4區包括元朗、尖沙嘴、油麻地及九龍城多個街道及大廈被列為指明「受限區域」，有關行動今早（2日）約7時完成，4區共有約1,700名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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港府昨晚7時起封鎖有關區域，於4區各設指明「受限區域」，當中共檢測1,703名居民，沒有發現確診個案：

  • 九龍城：馬頭圍道23-35號隆基大樓：截至今日凌晨2時，約1,006名人士接受檢測
  • 元朗：元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓：截至今日凌晨2時，約172名居民接受檢測
  • 尖沙咀：彌敦道80號金鑾大廈：截至今日凌晨零時，約265名居民接受檢測
  • 油麻地：新填地街142-148號及眾坊街59A、59B、59C號，新填地街150-160號及永星里2A號：截至今日凌晨零時，約260名人士接受檢測

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩

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