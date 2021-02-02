【最強媽媽】長女患腦癇症曾錯誤處理　鍾麗淇分享急救法盼大眾了解罕見病

▲ 鍾麗淇希望能減少大家對這腦癇症的誤解和成見。

為響應國際腦癇日，「無癇共融大使」鍾麗淇以病者家屬身份分享急救腦癇症的貼士，鍾麗淇又希望能減少大家對這病的誤解和成見。鍾麗淇的長女Isabella天生患有罕見的腦癇症，作為媽媽的鍾麗淇一直努力認識腦癇症及尋找相關資料。

2月8日為國際腦癇日，應邀擔任「無癇共融大使」的鍾麗淇為此拍攝廣告和短片，並推廣有關腦癎症的正確知識。

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鍾麗淇的長女Isabella於6個月大時發燒，經歷首次腦癇發作，雙腳如踩單車般抽筋。當時對腦癇症毫無了解的鍾麗淇，曾誤以為將自己的手放入女兒口腔便能避免在她咬傷舌頭。後來，她才明白不論是把任何東西放入腦癇症發作的患者口中，也是非常不當的做法。

為了更深入認識腦癇症，鍾麗淇自發搜尋和鑽研相關資訊，希望能在腦癇症發作時採取相應方式應對。

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她表示：「大女要定時服藥外，不宜某些高風險活動如駕駛，但不代表要為她的個人生活及社交發展設限，我會跟女兒玩過山車、盪韆鞦。享受快樂生活是對有特殊需要的人最佳的治療。」

她希望透過分享正確的腦癇知識，減少大家對這病的誤解和成見，同時亦她擔心一些成年的腦癇患者發作時，往往未能得到適時的支援。

女兒曾被斷言不能走路

鍾麗淇大女Isabella在6個月大時被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），當時醫生指鍾麗淇女兒或撐不過兩歲生日。

▲ 去年在爺爺陪同下學行。（取自IG）

Margaret從沒放棄，以積極心態陪伴女兒對抗病魔。幸經全家人悉心照顧，堅強的Isabella戰勝命運，今年已經10歲，她不只突破醫生預測，更獲心儀特殊學校取錄。

而去年10月，鍾麗淇亦在社交平台分享大女學行的短片，稱女兒為「戰士小公主」，女兒的努力令她非常感恩。

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