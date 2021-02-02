【出氣筒】夫婦車上因瑣事吵架遷怒女兒　丟棄年幼女兒於高速公路不顧而去

▲ 內地一對夫妻在車上吵架遷怒孩子，將年幼女兒丟棄在高速公路上。

內地近日發生遺棄兒童案件，福建泉州一名3至4歲女童遭丟棄在高速公路上，身旁沒有人陪同，不停在哭喊。警方經調查後發現，其父母車上吵架，繼而遷怒孩子，把女兒丟棄在高速公路一旁。

綜合內地媒體報導，事件發生在上月24日，有駕駛者看到一輛車停在高速公路邊，把女童放下後離開，隨即報警求助。

警員接報到場後發現，女童因受到驚嚇不停大哭，且無法說出父母的資訊，只好先帶她回警局安撫，又幫她準備礦泉水、食物及衣服等。後來，警方查出車輛資訊，於是聯絡其父母前往警局接走女童。

女童父母於當日下午到達警局，男子表示當時因生活瑣事與妻子爭吵，遷怒於女兒，才把她丟棄在高速公路上。夫婦二人接受批評教育後，與女童一起回家。

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責任編輯：王明芳