【四區封區檢測】政府指有「受限區域」大廈內有人不應門　或破門進入單位

▲ 政府昨晚封鎖彌敦道80號金鑾大廈。（林宇翔攝）

港府昨日於九龍及新界4區指明「受限區域」內執行強制檢測公告，發現在「受限區域」的大廈內有多個單位的住戶並沒有應門，但有理由相信單位內有人，當局稱可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位，強烈呼籲單位內如有任何人士，請立即與現場工作人員聯絡。

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政府昨晚7時起，封鎖九龍城、元朗、尖沙咀及油麻地多幢大廈，並在各區均有出現多個單位的住戶並沒有應門，包括：

九龍城指明「受限區域」：政府派員到訪約380戶，約37戶在過程中沒人應門

元朗指明「受限區域」：政府派員到訪約80戶，約14戶在過程中沒人應門

尖沙咀指明「受限區域」：政府派員到訪約60戶，約20戶在過程中沒人應門

油麻地指明「受限區域」：政府派員到訪約160戶，當中50多戶在過程中沒人應門

發言人指出，在執行強制檢測公告時，發現在「受限區域」的大廈內有多個單位的住戶並沒有應門，但有理由相信單位內有人。現根據相關條例並獲衞生當局授權許可，政府可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位。政府亦會按法例，繼續禁制所有人士從這些相關處所進出，並在有需要時安排保安員駐守，或在適當時候透過要求執達主任協助進行圍封，以及要求有關人士負責所有有關費用。

發言人強烈呼籲單位內如有任何人士，請立即與現場工作人員聯絡或致電民政事務總署熱線電話2835 1473。

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責任編輯：郭詩詩