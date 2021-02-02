【靚聲王】張偉文連人帶輪椅跌倒自行送院　百病纏身一度暴瘦至90磅

▲ 張偉文於護老院附近不慎跌倒。

有「靚聲王」美譽的張偉文自2015年開始健康出現問題，近年更要以輪椅代步。在昨日（2月1日）有報道指張偉文於護老院樓下，連人帶輪椅跌倒地上，之後被送往醫院，已出院的他接受媒體訪問時表示沒大礙，現年63歲的張偉文早前被拍得身型暴瘦，體重曾只得90磅，曾令人擔心其健康狀況。

去年入住護老院的張偉文，昨日被發現於護老院樓下連人帶輪椅跌倒，他接受媒體訪問時稱，因為輪椅行得不太順暢，故此他跟帶輪椅如「打筋斗」般跌落地上。

【靚聲王】張偉文患腰椎病暴瘦逾百磅 賈思樂探望代報平安：把聲依然好靚

▲ 去年11月網民拍得張偉文暴瘦的樣子。

張偉文受病痛困擾

張偉文續說發生意外後，他自行報警召喚救護車，其傷勢亦沒有大礙，只是右背有少許痛，即日已經出院。

63歲張偉文近年健康欠佳，飽受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，曾擁有260磅肥胖身型的他，4年前大跌至160磅，受腰椎病影響，他前後動過兩次大手術。

▲ 去年冬至海俊傑於IG分享跟張偉文的合照。

樂觀面對問題

因為疫情關係，去年他由深圳搬回香港居住，期間於酒店洗手間跌倒，弄傷左邊膝蓋骨頭，之後要靠輪椅及枴杖代步。去年11月網民拍到張偉文暴瘦的樣子，當時他接受媒體訪問表示暴瘦了近5、60磅，體重只得8、90磅，不過強調健康良好。

當時賈思樂（Louie）因為在網上看到張偉文的近照而感憂慮，於是前往探望，賈思樂在社交平台上載與張偉文的合照，從相中所見靚聲王雖然比以前消瘦了很多，可是笑容滿面，精神不錯。

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【靚聲王】張偉文暴瘦體重只剩90磅 租住護老院靠輪椅代步

之後有媒體向Louie詢問張偉文的近況，他稱張偉文身體狀況並非如早前所流傳的照片所見般差，代報平安叫大家可以放心。

賈思樂也稱當初看張偉文近照時，以為對方說話會上氣不接下氣，現實卻是另一回事，他指張偉文仍如過往般說話流暢，一起談天說笑。

賈思樂還透露張偉文可自行坐電動輪椅出外買東西，如果覺得悶更會坐輪椅出去「兜兩個圈」。

另外上月21日海俊傑在IG post出與張偉文的合照，從照片所見，張偉合看來胖了不少，精神飽滿。