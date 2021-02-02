【求肝續命】25周早產嬰肝臟纖維化傳來好消息　7個半月大信信換肝手術成功

▲ 25周早產嬰肝臟纖維化傳來好消息，7個半月大信信換肝手術成功。

25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，但家人不吻合未能捐肝。早前傳來好消息，一名善心叔叔願意捐肝，檢查過後合適捐予信信。他們昨天（1日）進行器官移植手術，信信父母今在Facebook宣佈好消息，指信信與叔叔的手術成功，感謝社會各界為他們打氣。

▲ 信信父母帶來好消息，信信換肝手術成功。（救救小心 – 肝 Facebook）

信信的父母今（2日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子信信的最新消息，指信信與叔叔的器官移植手術成功。信信媽媽看見兒子從手術出來的一刻，她形容是「心都碎滿地了，魂都離一離咁，但是鬆了一口氣。」

媽媽讚揚信信非常勇敢

媽媽讚揚信信非常勇敢，

寶寶你很勇敢，你堅持咁耐你成功了，媽媽以你為榮！

除了信信堅持外，媽媽為免信信擔心，也一直堅持強忍淚水，但見兒子的手術成功，她表示終於可以大哭一場。

▲ 媽媽感謝各界為信信打氣。（救救小心 – 肝 Facebook）

媽媽未來幾天有好消息

回想起兒子做手術的期間，媽媽覺得漫長的等待讓她感到很可怕又心寒，「我的胸口就像被壓千斤石頭一樣重抖唔到氣一樣。」幸好，最後她感恩善心叔叔也平安從手術室出來，並且在麻醉藥後甦醒。媽媽期望信信醒來的一天，

現在這幾天是最重要的，寶寶你要勇敢的快點好起來，媽媽在等著你呢！

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信信是媽媽心中的英雄

最後，她感謝社會給你幫兒子信信打氣，她深情地對信信說，

寶寶！你是媽媽心中的小英雄，也是媽媽心中的曙光。是你把媽媽從夜暗中帶出來的，是大家心中的小勇士。我們都以你為榮，永遠都愛你，以後媽媽就靠你來保護。

男嬰信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，種種難關都捱過，可是在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，感到徬徨，盼有心人能捐出部分活肝，最後一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰梁節儀