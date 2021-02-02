【國際學校】哈羅推兩年期A-Level獎學金計劃 非哈羅學生可申請免費入讀

▲ 哈羅推兩年期A-Level獎學金計劃。

亞洲國際學校有限公司（Asia International School Limited）宣佈2021-2022學年哈羅亞洲獎學金計劃正式啟航，為來自全球各國的優秀學子提供入讀哈羅亞洲旗下學校——哈羅北京、哈羅上海、哈羅香港、哈羅曼谷的機會，並予以兩年的全面資助。

哈羅亞洲獎學金計劃面向所有非哈羅在讀的A-Level 准申請者開放申請，本屆獎學金申請者可在哈羅北京、哈羅上海、哈羅香港、哈羅曼谷四所學校中任選2家心儀學校填報第一、第二志願，每間學校提供2個名額，共開設8個名額，獲獎者可以學習哈羅提供的A-Level課程（大學預科），即YEAR 12至YEAR 13。

申請成功的學生可獲得亞洲國際學校有限公司全額支付兩年的學費、寄宿費和考試費。若學生需要額外的經濟援助，還可以進一步向所就讀哈羅學校申請助學金或經濟支援。

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申請流程及資格

哈羅亞洲獎學金已於1月29日正式開放申請，申請學生可自2021年1月29日至2月28日下午4點前，登錄哈羅亞洲獎學金計劃官網了解詳情，並投遞申請資料。符合資格的候選人資料將提交至亞洲國際學校有限公司審核，並於3月份安排兩輪筆試面試，最終面試結果將在3月30日公佈。

申請者需具備以下資格：

在2021年8月1日前完成GCSE / IGCSE課程（或同等學歷），並取得優異的預計評估成績。



能於2021年8月入讀12年級，並於2023年6月從學校畢業。



在兩年獎學金的有效期內保持全寄宿生身份。若校方無提供寄宿，可與發獎學校討論其他安排。



學術成績優異，具備良好的英語能力。



符合所申請學校資格要求。



目前尚未在任何一所哈羅學校就讀。



評獎依據：

學術成績：綜合計算入學考試、單科考試、過往學業成績單、參考資料和教師面試的結果後，其排名可位列發獎學校前25%。



英語能力：具備良好的英文水準，在入學首天即能聽懂所選讀A-Level科目課程內容。



課外才能：經驗證在體育、創意表演藝術、社會服務或其他課外拓展領域有著超卓能力和充分投入。



領導力特質：舉例證明過往曾擔任領導角色、擔任過要職或致力於社會服務活動。

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責任編輯：鄺嫻