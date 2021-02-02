【播毒派對】明星開Party爆疫29人確診　照片曝名人明星參加者僅穿內褲惹熱議

▲ 明星開Party爆疫29人確診，照片曝參與者僅穿內褲惹熱議。

全球新冠肺炎疫情持續，但泰國藝人似乎無懼疫情，繼續開Party。日前就有1名知名藝人DJ Matoom因開生日派對被人傳染確診，後更被網民揭有參與生日派對的「超級傳播者」曾去另一場僅穿內褲派對，被影射為性愛派對。

▲ DJ Matoom舉辦生日Party。

據《Bangkok Post》報道，泰國演員、主持與DJ三棲的知名藝人Techin Ploypetch被檢舉在酒店內舉辦生日派對。而參與者中疑有一名超級傳播者，導致至今29人確診。

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同時，有泰國網民揭參與者中，有人更早前去過一個僅穿內褲的派對，被暗示可能是一場「性愛Party」。

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據報道，內褲派對在曼谷四面佛商圈正中心的曼谷萬麗酒店舉辦，參與者不乏知名人士包括：知名新聞主播、藝人、旅遊業老闆、公關和髮型師等超過20多人。其中一名疑似參與派對的泰國知名主持人Tao在IG上公開一張眾多男性僅穿著內褲的照片，雖未得到證實，但已引起泰國網友熱烈討論，影射是一場性愛派對。

或基於Party性質特殊，幾乎沒有人自願承認參加過派對或隱瞞了行蹤，加重當局追查難度。據悉，當局判斷Matoom生日派對受影響人數達139人。泰國衛生部根據當地的《緊急法》和《傳染病法》等相關防疫規定，要求警方立案調查。

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責任編輯：羅嘉欣