【無良醫生】動物醫院否認指控要求撤回言論　李思雅企硬問心無愧

▲ 李思雅認為自己陳述事實。

日前，曾主持體育節目的TVB藝人李思雅（Cindy）在個人社交媒體控訴元朗某間動物醫院醫療失誤，導致愛犬一次過剝掉17隻牙，疑因此失去視力。動物醫院醫為此事發聲明要求李思雅（Cindy）撤回言論。

【無良醫生】李思雅愛犬一次過剝17隻牙後失明 自責並呼籲狗主小心選擇動物醫院

▲ 李思雅與愛犬。（IG圖片）

【無良醫生】李思雅愛犬一次過剝17隻牙後失明 自責並呼籲狗主小心選擇動物醫院

自問問心無愧

Cindy在IG表示，元朗某動物醫院為《東張西望》黑店，令院方發聲明指Cindy言論不正確，要求她停止和撤回言論。

院方的聲明提及：「本醫院現強烈要求李思雅小姐立即停止和撤回在報刊雜誌，社交媒體發放針對本醫院的一切不合乎事實的資料和指控，並須為此公開向本醫院作出道歉。」

院方稱不排除就事件索償：「否則本醫院將會毫不猶豫訴諸法律行動。要求李思雅小姐彌償本醫院的一切損失，本醫院不排除會向法院申請禁制令，以保障本醫院的權益。」

對於院方的聲明，Cindy接受媒體訪問時表心問心無愧，事實也是愛犬在術後失明，自己也會諮詢法律意見。

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事發經過

Cindy在IG表示元朗某間動物醫院為《東張西望》曾報道的黑店，某次帶愛犬看牙後，被醫生指愛犬腎有事，需留院吊鹽水和購買醫院的配方糧。

最後獸醫更以「麻醉隻狗多一次即係辛苦多一次」遊說Cindy為愛犬剝掉17隻牙。

術後愛犬更兩隻眼全盲，令Cindy十分內疚，決定公開事件。

事件公開後，有網民認為院方失當，同時亦有認為狗主Cindy同意獸醫一次過為犬隻剝掉17隻牙，也有很大責任。

▲ 李思雅經常帶愛犬外出。（IG圖片）

同場加映：何綺雲訪問

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