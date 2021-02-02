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【全民造星】姜濤自知仍有不足　新年派利是感不習慣

娛樂 11:23 2021/02/02

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姜濤在農曆新年將在工作中度過。

入行短短兩年的姜濤，早前叱咤樂壇流行榜頒獎典禮獲得「我最喜愛男歌手」獎項，風頭一時無兩，近日被某潮流運動品牌再度邀請拍攝新一季系列廣告，更以姜濤的音樂歷程做主題，令他重新感受蛻變的自己。

姜濤表示自己仍有不足，但會努力做好每一個工作，積極為未來奮鬥：「起初攝影師都叫我擺回一些天然呆的Pose，回憶好似剛剛入行那時，好多時未了解到發生甚麼事；到這刻發現自己不是新人了，要Move on沒人再給機會去試，要更加有自信去做每一件事，所以去到拍攝後半段他們叫我眼神要肯定些！」

由樂壇新人獎晉身做「我最喜愛歌手」得主，地位急速變化，姜濤亦要重新適應：「比如將過年，以前我是負責逗利是，現在經理人同我講，過年開工要派利是給工作人員。」

姜濤坦言未習慣此轉變：「都覺得怪怪地、未習慣，但是成長過程就如此，慢慢去學，而且身邊的人真是幫了我好多，派給大家都是開心的。幸好在過年前接到這個廣告，當做幫補一下利是錢。」

今次拍攝鞋款極為「矜貴」，未正式推出已掀起炒風，姜濤拍廣告亦不忙為兄弟謀福利：「這款鞋有好多隻顏色，我問品牌可不可以每款都給我一對，要送給比身邊的兄弟，當是新年禮物囉！又或者過年前全送給他們，過年有新鞋著，襯回個隊型出來。」

他表示其實新年要開工：「都不敢周圍去住，如果拿到幾日假，想好好休息一下，諗一下有甚麼音樂靈感，來年從新出發。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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