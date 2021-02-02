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【暖包燙傷】腳底貼暖包再穿襪睡覺　女子雙腳燙傷起水泡

食用安全 12:02 2021/02/02

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腳底貼暖包再穿襪睡覺，女子雙腳燙傷起水泡。

天氣寒冷，不少人會出動暖包、暖貼等禦寒神器，但要小心暖包過熱導致燙傷。台灣一名婦人因手腳冰冷難以入睡，於是將暖包貼在腳底，再穿上襪子，沒想到翌日醒來發現，腳底竟起了多個水泡。

綜合台灣媒體報道，南投醫院皮膚科醫生李瑜芬日前分享案例，指一名70歲婦人經常有手腳冰冷的情況，晚上更因而難以入睡，於是想到將暖包貼在腳底，為了防止暖包掉落，再穿上襪子，結果翌日起床，雙腳起了多個水泡。

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李瑜芬指出，暖包的平均溫度大約為攝氏50度，假如長時間直接接觸皮膚，可能會導致真皮層受損，出現皮膚泛紅、起水泡等症狀。

她續指，隨著年紀增長，末梢血液循環不佳，感覺神經會退化，同時大腦中樞調節能力下降，導致皮膚對溫度的敏感度變得較差。她提醒長者、循環功能不佳人士及周邊動脈疾病患者（如糖尿病），使用暖包等保暖產品要多加留意。

不要將熱源長時間對著同一位置，也不要直接接觸身體，避免燙傷。

另外，冬天皮膚容易乾燥，李瑜芬亦建議洗澡時水溫不要太高，選擇適合的乳液，若症狀沒改善，應盡早求醫。

同場加映：實測7款暖貼熱力持久度

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責任編輯：羅嘉欣

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