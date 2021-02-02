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【致命疾病】耳念珠菌抗藥性強致命率可達60%　專家警告：可能成下個全球大流行疾病

健康 11:51 2021/02/02

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有流行病學家警告，耳念珠菌可能成為下一個全球大流行的致命疾病。

新冠病毒肆虐全球，至今已奪去逾225萬人性命。有流行病學家警告，耳念珠菌（Candida Auris）有可能成為下一個全球大流行的致命疾病，並形容這種真菌是「幾乎完美的病原體」。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，耳念珠菌若進入血液，基本上必定致命。

綜合外媒報道，倫敦帝國理工學院的流行病學家Johanna Rhodes指出，耳念珠菌於2009年首次被發現，它有抗藥性，幾乎不受任抗真菌藥物影響。2016年英國爆發耳念珠菌後，增強了它的抗藥性。另一可怕之處是，耳念珠菌可長時間在死物表面停留，無論身處甚麼環境，它仍能存活下去。

美國疾病控制及預防中心指出，耳念珠菌可入侵血液，以及心臟、腦部等器官，患者死亡率為30至60％。若本身已患有其他嚴重疾病，則會增加死亡風險。

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免疫系統有問題者感染風險高

本港於2019年檢測出首宗耳念珠菌感染個案，患者為一名48歲男病人。去年本港亦出現多宗感染個案，患者多為長者。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾受訪表示，耳念珠菌是真菌的一種，屬較常出現抗藥性的念珠菌之一，2009年首見於一名日本病人的耳道，近年更於歐美醫院流行，須深切治療、曾進行大型手術長時間留院、免疫系統有問題、接受化療，以及曾進行器官移植的病人較為高危，且受感染後嚴重可致命。

他續指，耳念珠菌較常出現抗藥性，並非無藥可醫，仍有兩三種藥物有效。惟於海外個別醫院有受感染患者，如已接多次抗生素或抗念珠菌治療，或會滋生多重抗藥性耳念珠菌：「如屬當地已滋生且有變種的耳念珠菌，就較棘手處理。」

衞生防護中心亦解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境；亦常見於人體口腔、消化道、皮膚及女性陰道，偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高，視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，可輕微感染，但亦可致命。耳念珠菌對不少這類藥物具有抗藥性，故對治療方案構成限制及影響成效。

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責任編輯：羅嘉欣

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