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【黑心疫苗】生理鹽水冒充新冠疫苗　內地黑心工場3000劑假疫苗被扣查

健康 11:48 2021/02/02

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內地黑心工場3000劑假疫苗被扣查。

新冠肺炎疫情嚴峻，在各地爭相研發疫苗之際，內地警方近日卻搗獲黑心集團乘機魚目混珠，以加工生理鹽水冒充肺炎疫苗牟取暴利。目前涉案80多人已被拘捕，多達3,000支假疫苗被扣查。

綜合內地媒體報道，多地公安機關包括江蘇、北京、山東等，地日破獲一宗特大製造及出售假肺炎疫苗案件，過程中拘捕了80多人，並在工場內查獲3,000多支假肺炎疫苗。

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報道指，孔姓疑犯自去年9月以來，通過在預充式針筒注入生理鹽水，加工製作假疫苗，並層層加價銷售，以牟取暴利。而公安表示，假疫苗銷售流向經已查明，這次行動是針對製造或售賣假疫苗、非法經營、走私疫苗等犯罪行為。

據國家衛健委公布，截至上周二（26日），內地接種新冠疫苗劑量超過2,270萬次。當局表示，疫苗犯罪性質惡劣，危害嚴重，會嚴打各類涉疫苗犯罪活動，並呼籲群眾應通過正規渠道接種疫苗，避免上當受騙。

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責任編輯：羅嘉欣

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