【陀槍師姐2021】宣萱低胸+黑絲演放蛇師姐　盤點歷年Madam胡定欣+陳茵媺最性感

▲ 宣萱在《陀槍師姐2021》中有性感演出。

TVB劇集《陀槍師姐2021》在昨晚（2月1日）劇情講到Diana（宣萱飾）為了不讓蒙漢森（陳豪飾）看貶，決定拉大隊放蛇捉色魔。因此宣萱在《陀槍師姐2021》以一身性感打扮上陣，低胸露肩配魚網黑絲，甚有睇頭。

在《陀槍師姐2021》劇情中，Diana先穿上黑色露肩吊帶上衣配短皮裙，打算誘惑色魔出現，可是成效不理想。

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▲ 宣萱在《陀槍師姐2021》中性感上陣做臥底。（截圖）

宣萱保養得宜

之後，她遇上華Dee（羅子溢飾）出現，為她的造型作大改變。

Diana以上身透視低胸裝，配短褲魚網黑絲登場，成功吸引各大男士的目光。

雖然宣萱現年50歲，但觀眾看完後都大讚她身材比例好，雙腿白滑纖瘦，保養得宜，堪稱美魔女。

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回顧歷來TVB也常用美女Madam性感放蛇捉賊一招，以下挑選4位最索臥底Madam與大家重溫：

《刑警》胡定欣

2010劇集《刑警》中，胡定欣演Madam許，遇上一宗變態殺人案，兇手會把兇案位置佈滿玫瑰花，故要出動Madam放蛇捉兇手。胡定欣於劇中穿上緊上無吊帶上衣，再加短褲長靴，性感誘人。

▲ 《刑警》胡定欣。（截圖）

《原來愛上賊》陳茵媺

2008年劇集《原來愛上賊》中，陳茵媺也上陣做卧底，而出名身材好的她就穿上超緊身熱褲及Bra top，大擺誘人Pose，仲被摸白滑大臂，演出非常拼搏。

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《陀槍師姐III》蔡少芬

2001年劇集《陀槍師姐III》中，蔡少芬穿上銀色閃閃露肩掛頸背心，配上黑色短裙出動放蛇做妓女。雖然她的衣著打扮較上兩位保守，但蔡少芬的外貌精緻，再加她的長腿，已夠吸睛。

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《勇探實錄》袁潔瑩

2001年劇集《勇探實錄》中，袁潔瑩紅色露背毛毛領無袖上衣，配黑色短褲，與兇手搏鬥連場，更差點被兇手用𠝹刀殺害。

同場加映：麥美恩專訪