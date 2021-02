糖尿病指數在佳節下易失控　如何甜蜜過節又控制得宜？

▲ 內分泌及糖尿科專科呂德威醫生

要好好控制糖尿病指數,糖尿病患者需要在日常生活多加留意,但適逢二月接連有農曆新年和情人節,大時大節難免會享用應節食品,例如年糕、油角和朱古力等,多為加工食品、並且高糖、高鈉及多油。當中,甜食及高升糖食物會使餐後血糖等糖尿病指數飆升,糖尿病患者需格外注意,以維持理想血糖水平。

大時大節控糖更困難

糖尿病患者進餐後,由於胰島素分泌不足和胰島素阻抗,可致餐後血糖指數急升。內分泌及糖尿科專科呂德威醫生表示:「在慶祝節日時滿枱美酒佳餚,患者容易大吃大喝,加上如外出用膳,或難以依時服藥打針,令血糖水平波動,嚴重者甚至會出現急性高血糖及酮酸中毒。」如果糖尿病指數長期過高,還會導致心臟病、中風、周邊神經病變和糖尿上眼等慢性併發症。因此調整生活習慣與適時的藥物治療對病情管理都很重要,有助穩定餐後血糖和糖化血紅素等重要的糖尿病指數,減低併發症風險。

患者於食量控制和食物選擇方面均要小心,以控制糖尿病指數。每餐食量不宜過多,宜挑選低糖、少油、少鹽及非煎炸食物,多進食蔬菜。¹ 此外,適量運動亦有助改善胰島素阻抗、減輕體重、加強心肺功能及肌肉機能等。



二合一糖尿針穩定餐前餐後血糖

藥物治療主要分為口服藥物及針劑,控制糖尿病指數功效和副作用各有千秋。針劑方面,基礎胰島素主要控制餐前血糖,但不少糖尿病患者需要加上短效胰島素控制餐後血糖以達致理想血糖水平。胰島素雖可有效降糖,卻有機會增加體重,而且尤其是短效胰島素需要配合進餐時間和分量,否則容易出現低血糖。²

二合一糖尿針混合了基礎胰島素及腸泌素,腸泌素會因應攝取的糖分促進胰島素分泌控制餐後血糖,免卻低血糖風險,同時減慢胃部排空、控制食慾以達致體重控制。³ 研究顯示,這類基礎胰島素及腸泌素混合針劑比基礎胰島素在改善糖尿病指數和體重控制方面療效更佳,低血糖的風險則相若。

呂醫生表示:「注射基礎胰島素的患者如糖尿病指數未能受控,或需同時注射短效胰島素以控制餐後血糖,增加了注射的次數,亦未必能配合患者的生活及工作時間表。」呂醫生憶述曾有中年女患者,服用三種口服藥物和打基礎胰島素,餐後血糖等糖尿病指數仍未達標。因她需兼顧工作及照顧子女,若加上短效胰島素,料難以「打齊針」,而且如果與用餐時間不吻合,又怕會出現低血糖。後來她使用了基礎胰島素及腸泌素的二合一針劑,同樣每天一針加上三種口服藥物,餐後血糖得以穩定,又可配合她密密麻麻的日程。



以上資訊由呂德威醫生提供

文章由賽諾菲支持撰寫

