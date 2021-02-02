【文物保育】古諮會3月為主教山配水庫擬議評級　主席蘇彰德料評級相當高

▲ 古物諮詢委員會主席蘇彰德出席論壇（團結香港基金直播截圖）

深水埗主教山配水庫的食水減壓缸進行清拆工程期間，意外發現地底埋藏百年歷史建築，亦再度引起會對保育特色建築的關注。古物諮詢委員會主席蘇彰德今日（2日）在一個網上論壇發言時表示，古物諮詢委員會將會在3月為主教山配水庫及油麻地配水庫進行擬議評級，並會諮詢公眾，預計評級將會相當高。他亦表示，就主教山配水庫的保育方面將會與深水埗社區拉上關係，又樂見社會熱烈討論保育事宜。

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蘇彰德提到，古物諮詢委員會預計在今年3月為主教山配水庫及油麻地配水庫進行擬議評級，而本港現存並仍繼續使用的三個配水庫，分別為雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫及山頂食水配水庫同樣會在今年下半年進行評級。他預計，有望5個配水庫將會續續加入有評級的水務古跡行列。

蘇彰德認為，主教山配水庫的保育方向應與所在位置的深水埗社局拉上關係，並再次賦予生命及持續發展。他樂見社會各方面熱烈討論，認為是一個很好的方向及發揮創意，讓市民有機會欣賞建築物的同時可為深水埗社區帶來發展。

香港大學建築保育副教授李浩然認為，香港需要「漸變式」的建築，才不會因發展而出現急速「士紳化」現象，故認為香港保育而是控制管理轉變的部分，令城市不會過度發展，影響可宜居性。他亦認為，保肯可以發展多元化，強調過去太著重「硬件」上的保育，認為社區文化才是最重要，建築物只是傳承的一部分。

香港科學館前總館長及水務署水知園前顧問葉賜權則表示，主教山配水庫及油麻地配水庫均有其歷史價值，亦對九龍的供水系統有著重要價值，惟目前未有太多文憲討論。他亦在今次事件上思考如何令整套供水架構可以得以保全，他建議設立水務保育主任的工作，並接受相關的培訓，如加強水務古蹟保育的認知，同時在其他部門亦設立保育主任，定期交流保育資訊。

另外，行政會議召集人陳智思亦獲邀出席論壇，他致辭時提到，香港社會自皇后碼頭及天星碼頭遷拆一事起了很大變化，由對保育工作不上心到現在非常關注。他亦提到自己曾參與香港保育工作，當中除了工作外，更可以透過保育建築物中認識當中的歷史，從而學到香港歷史，亦會珍惜香港，而這樣正正就是保育的目標。

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記者：曾卓鋒