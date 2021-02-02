【封區檢測】4區圍封行動檢測「零確診」　陳肇始：令人安心　

▲ 尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈逐步解封情況。（陳永康攝）

港府昨晚圍封尖沙咀、元朗、紅磡及油麻地部分地區為「受限區域」，4區今早已完成強檢工作，沒有發現確診個案。食物及衞生局局長陳肇始表示，今次的行動沒有找出確診個案，令人安心。

陳肇始今早（2日）接受電台訪問時指出，昨晚的 圍封行動沒有找到確診個案，是令人安心，一方面是希望能夠多做檢測，走在疫情之前，當局亦會全面加強檢測和追蹤，例如只要有一宗源頭不明個案發生，該大廈都必須要強檢， 目的是盡快找出傳播鏈，另亦加強了 追蹤方面，現時會追蹤密切接觸者的密切接觸者。

昨晚油麻地「受限區域」內有大廈在過去兩周並無確診個案，陳肇始解釋決定圍封時會有準則，包括考慮大廈有沒有確診個案、個案的數字、是否有關連，大廈和當區環境因素，例如污水檢測結果、樓齡、結構及樓宇質素等。 ​​​​​​​

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至於有部分大廈早前已列強檢名單，惟圍封後須再做檢測或會導致擾民， 陳肇始指出，有關做法是基於風險為本的角度，指過去兩次的檢測宣告都有大廈正在進行強檢公告，有部分居民已做檢測，而呈陰性就可以豁免。她又指早前曾做強檢的大廈如再有確診個案或污水檢測結果呈陽性亦有機會再做第二次強檢，希望再廣泛檢測更多市民，盡快發現確診者。

她又指，民政事務總署努力協助和指揮行動，以縮短檢測時間，明白有關行動或會為部分市民帶來不便，但希望市民包容，亦相信有市民認為政府的做法應該，會配合政府。

被問到檢測方面的人手是否足夠，她稱 目前私營化驗所檢測量可以做到每日10萬個，化驗所反映在收緊檢測門檻之後，仍可以應付工作量。

至於港府昨日延長社交距離措施至2月17日，陳肇始指，整體社交距離措施未有條件及空間放寬，但明白市民抗疫很長時間，放假未必想困在家中，故在戶外場所作出放寬，希望市民可放鬆身心。



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記者：郭詩詩