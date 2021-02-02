【絕種好男人】吳尊夫妻一見鍾情牽手走過25年　男神甜曬16歲初戀合照︰她是我的唯一

▲ 吳尊與太太林麗吟至今相愛25年，並表明「她是唯一」。

前台灣「飛輪海」成員吳尊被揭瞞婚出道，與老婆林麗吟早於2004年結婚，翌年才出道當偶像，並一直隱瞞老婆仔女的身份，至近年才不再忌諱，公開甜曬家庭幸福。2月1日是吳尊與林麗吟的拍拖紀念日，吳尊罕有曬出16年前的初戀合照，並發表愛的宣言，閃盲一眾粉絲。

現年41歲的吳尊有「汶萊王子」之稱，曾是風靡萬千少女的靚仔偶像，一直隱瞞已婚，讓老婆仔女低調生活。同年齡的太太林麗吟同為汶萊華人，甘願做吳尊背後的女人，並專心照顧現年10歲的女兒吳欣怡（NeiNei）和7歲的兒子吳欣樂（Max）。

▲ 吳尊與愛妻林麗吟結婚16年。（微博圖片）

早於「飛輪海」出道前已婚

2月1日是吳尊和林麗吟相愛25年的紀念日，吳尊在微博貼出二人於16歲拍拖時的嫩口合照，註明「Once Upon a Time in 1996」（1996年曾幾何時），相中的二人顏值極高，絕對是金童玉女。吳尊在帖文中發表愛的宣言︰

二月一號是我們最重要的日子……25年前的今天，我們談戀愛了，從一見鍾情到今天，一起經歷的起起落落真的太珍貴了……很感恩能找到一位願意跟我一起打拼，一起追求幸福生活的知己。我所有夢想都實現了，全「因為她」；我生命中的秘密武器……就是她！

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帖文獲廿多萬人讚好，過萬留言讚靚仔靚女及送上祝福，吳尊也親自回覆答謝部分網民，並祝大家都找到理想的伴侶。

吳尊夫妻於2004年結婚，當年因吳尊媽媽癌症病重，沒有舉辦婚禮，故去年二人參加了內地綜藝節目《婚前21天》，為二人補辦一個浪漫婚禮。經過商量後，他們決定辦旅行婚禮，去一個夏天和冬天的地方，吳尊在婚禮中更忍不住感動落淚。

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責任編輯︰林綺玲