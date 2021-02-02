【2021農曆新年】淺水灣the pulse嘉年華年宵市集 設海景野餐戶外場地可跟毛孩家庭樂
往年在農曆年前的這個時候，大家都已準備動身離港度歲，雖然今年大家要留港，但其實到處都有不少活動讓公眾免費參與。淺水灣the pulse於2月5日起將舉辦嘉年華年宵市集，天台會化身180度海景野餐場地，主人更可帶同毛孩一同進入，參與這個人與寵物的嘉年華。
淺水灣the pulse的「不想努力嘉年華年宵市集」將於2月5日正式開鑼，嘉年華的名字有趣，而活動也相當別開生面，例如有需要運用腦力及體力完成挑戰的遊戲「無敵風火輪」及「彈彈下又彈彈下」，亦有「啱channel急口令」比賽等。the pulse天台坐擁180度淺水灣海景，到時亦會免費開放作野餐場地，主人可以帶同寵物進內，讓大家可以開心食、買、玩。
場內設有逾百檔年宵攤位，更有兩萬尺活動區，將劃分成遊戲區、工作坊、比賽區、紙品區、手帳玩樂區及賀年活動區，大家只要玩遊戲，即可羸得$20 the pulse購物禮券加獎品一份，禮物包括野餐墊、手工啤酒及T-Shirt等。
臨近情人節及元宵節，因此屆時大會亦特別舉辦「隨機筆友明信片交友活動」，希望成功為大家牽紅線。
除此之外，為鼓勵大家多做運動， the pulse特別推出 Let's Hike & Chill Out優惠獎賞，鄰近the pulse的紫羅山徑是熱門行山路線，大家只需行經紫羅蘭山徑到the pulse並在途中拍下沿途欣賞到的淺水灣美景，上載到Instagram，並於地點標示「the pulse」，即可獲得$50商場現金券乙張。
「不想努力嘉年華年宵市集」由2月5日至11日一連7日舉行，為方便大家前往，星期六、日，以及平日指定時段將提供穿梭巴士往來金鐘及the pulse。
「不想努力嘉年華年宵市集」詳情︰
日期︰5/2-11/2
時間︰請瀏覽網頁
地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場3樓及天台
穿梭巴士時間表：星期六及日 1pm–5:30pm/平日4pm–8pm（每30分鐘一班）
上車地點：海富中心對面大家樂位置及淺水灣海灘道旅遊巴停泊位
記者︰Maria