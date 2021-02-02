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【唐狗被虐】西貢17歲唐狗突遭抹糞腳踢　涉事冷血鄰居逃走被警方追緝

休閒消費 12:49 2021/02/02

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西貢一隻17歲年老唐狗被鄰居虐待。

西貢一隻17歲年老唐狗被鄰居虐待。昨日（1日）一隻唐狗在暫托家門外曬太陽休息時，突然遭一名老婦以糞便抹臉及腳踢，狗狗被嚇到不能動彈，暫托狗主及義工將狗送往獸醫診所醫治，並已報案，警方現在追緝涉事老婦。

西貢一隻老狗被人抹糞及腳踢，事後動彈不得。（facebook圖片）

17歲老狗被鄰居抹糞

西貢沙角尾村一隻名為「Soda」（白白豬）的雄性唐狗被虐，牠身世可憐，在十多年前剛出世時被外國人飼養，但2年後狗主回家鄉長居，Soda被遺棄，牠想念主人，整日在主人舊居家門口等候主人歸來。

多年來由村民和義工照顧Soda，有街坊在村屋外設置狗棚讓牠休息，平日會定時餵飼，去年暫托人將牠帶入屋養。Soda十多年來一直生活在沙角尾村。

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需吊鹽水和留院觀察

昨日下午有鄰居老婦指牠在其村屋樓梯口留有狗糞，趁狗狗熟睡時，一邊叫「食屎啦」，一邊向狗狗的面和嘴部塗抺狗糞，又用腳踢牠。照顧狗狗的街坊聽到狗吠聲發現趕來，老婦逃走。暫托狗主拍下影片並上載facebook群組，見受害狗似受驚抖震趴在地下，面及身上都有糞便，地上亦留有狗糞污蹟。

涉虐狗老婦事後逃離，鄰居報案，警方正追緝該名涉虐狗的婦人。而Soda年紀老邁，患有眼疾，且行動不良，現時在獸醫診所需吊鹽水和留醫數天觀察。

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責任編輯：王明芳

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