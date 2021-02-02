【四區封區檢測】政府宣布4區受限區域全部解封　共20人未進行強檢被罰款5000元

▲ 尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈已解封 （陳永康攝）

新冠肺炎疫情持續，政府劃設「受限區域」並要求區域內人士須進行檢測，政府今日（2日）宣布，4區「受限區域」全部解封，其中4區內一共有20人未完成強制檢測，政府已向未強檢人士定額罰款5,000元及發出強制檢測令。

「受限區域」解封情況：

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政府表示，紅磡隆基大樓「受限區域」執法行動，上午約11時45分完成，發現3人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元和發出強制檢測令。

尖沙咀金鑾大廈「受限區域」，執法行動於約中分完成，發現1人未進行強制檢測，已向他處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。另外約有20多戶居民沒有應門，經調查後初步相信其中最少10戶為空置單位。

油麻地新填地街、眾坊街及永星里的「受限區域」，執法行動於約中午完成，約16人未進行強制檢測，政府已向他們處定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令。另外沒有應門的約50多戶居民，經調查後初步相信其中數戶為空置單位或用作貨倉用途。

元朗好彩洋樓「受限區域」執法行動，在上午約11時40分完結。政府未發現有人未進行強制檢測，但希望沒有應門的十多戶居民，看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，排除病毒在小區內的傳播風險。

政府明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。政府感謝所有參與這次工作的政府人員和檢測承辦商的努力，亦再次感謝受檢人士的支持和諒解，在這段時間內通力合作，進行檢測，並留在家中等候結果。政府上下一心，排除萬難，同心抗疫，在短時間為小區內所有居民檢測，以期達到小區「清零」。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：吳卓峰、曾卓鋒